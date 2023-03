"Ici je me sens chez moi" : Germain Castano, coach de l'OLB, avant la dernière au Palais des sports

L'Orléans Loiret Basket joue ce samedi soir son dernier match au Palais des sports, salle emblématique du club depuis plus de 20 ans. Un match particulier pour le coach Germain Castano et le plus ancien joueur dans l'effectif actuel de l'OLB, Malela Mutuale.