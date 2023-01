"Il faut s'attendre à un match dur, fort et physique" pour les Bleus en finale du Mondial de handball

Un septième titre est désormais à la portée des Français même si les Danois sont "nos meilleurs ennemis" comme les appelle Philippe Dana. "Cette équipe est immortelle" a affirmé le président de la Fédération française de handball après la qualification des Bleus pour la finale du Mondial de handball. Ils ont décroché leur ticket pour cette finale en battant la Suède , actuels champions du monde, après un match impressionnant. L'équipe de France "a un blessé, deux blessés, trois blessés… Au cinquième blessé, vous vous dites qu'elle va flancher, mais elle ne craque pas".

Bains glacés pour récupérer

"Il faut s'attendre à un match dur, fort et physique" a ajouté Philippe Dana. Le temps de récupération et de travail entre la demi-finale et la finale est très court, "il faut essayer de l'optimiser au mieux" a précisé quant à lui Guillaume Gille, le sélectionneur des Bleus. Les joueurs doivent notamment faire des bains glacés pour récupérer.

La finale du Mondial aura lieu ce dimanche au Tele2 Arena à Stockholm, comme la demi-finale. Les Français avaient décroché l'or face au Danemark en finale des Jeux olympiques de Tokyo 2021 , l'effectif n'a pas beaucoup bougé depuis et les Français peuvent espérer décrocher la couronne mondiale. "On voudrait que l'histoire se termine par un happy end" a confié Guillaume Gille. On en rêve aussi en se replongeant dans les images de la liesse qui s'était emparée des Bleus à l'heure de décrocher leur sixième étoile il y a six ans à Montpellier.