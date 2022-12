Il manque 20.000 euros : Bourg-de-Péage handball et ses 250 licenciés en sursis

Le club de handball de Bourg-de-Péage va-t-il complètement disparaître ? Après le dépôt de bilan de l'équipe professionnelle, les gérants de la partie amateure, l'association, se battent pour rester à flot. Le club a des dettes, ne peut plus payer ses employés, a besoin de 20.000 euros d'ici le 6 janvier (un point sera fait le 27 décembre) pour ne pas déposer le bilan, de 40.000 d'ici fin janvier.

ⓘ Publicité

La mairie et le Département ne peuvent pas débloquer les subventions tant que le club n'a pas fourni un bilan comptable validé par un commissaire aux comptes. Le club compte sur ses partenaires pour respirer, il les a réuni mardi 20 décembre au soir. Certains restent fidèles, comme les ravioles Saint-Jean, ou Groupama, mais devant l'urgence, le BDPDHB a lancé une cagnotte sur helloasso.com et tous les amis du club sont invités à participer.

Ce qui est certain, c'est que la mairie de Bourg-de-Péage, ainsi que le Département, ne pourront pas "avancer" cet argent sur une subvention 2023. En effet, les deux collectivités attendent un bilan validé par un commissaire aux comptes avant de débloquer de l'argent public, "on a besoin de connaître la vérité, le pourquoi également" dit Frédéric Morenas, adjoint aux sports de la ville. Les collectivités exigent aussi un plan d'apurement des dettes, et la certitude que l'association ne sera pas solidaire de la dette de la SAS (club professionnel), qui s'élèverait à un million d'euros.