"Il n'y a pas de fatalité", le Fleury Loiret Handball croit plus que jamais au maintien

Une seule victoire en 15 matchs, le 12 janvier dernier à Besançon, et c'est tout. Voilà le maigre bilan du Fleury Loiret Handball en D1 féminine pour la saison 2021/2022, qui a concédé ce mercredi face à Bourg-de-Péage, troisième (23-26) sa 14ème défaite de la saison. Pourtant, l'heure n'est pas encore à la fatalité au sein des Panthères. Une équipe permet aux club loirétain d'espérer : Celles-sur-Belle. Avant-dernières, les Deux-Sévriennes n'ont qu'une seule victoire de plus au compteur.

L'entraîneur Christophe Cassan soutenu par sa direction

L'entraîneur de Fleury juge la situation "inquiétante" mais ne se résigne pas. "Croyez bien que quand on enchaîne dix défaites, on ne dort pas de la nuit. Mais les joueuses travaillent. On a beaucoup de choses à leur reprocher sur leur manque de constance, sur une santé physique qui doit être vraiment améliorée pour certaines. On ne peut pas changer les choses du jour au lendemain. On a besoin d'être focus sur cet objectif là, le maintien, qui va être difficile à aller chercher. Mais je suis convaincu que ça passera par le travail et par énormément de solidarité", explique Christophe Cassan.

Dans cette opération commando, le coach peut compter sur le soutien de sa présidente Sabine Guillien : "Il y a cette théorie quand les résultats ne sont pas bons de dire 'On va virer les coachs et ça ira mieux'. Je ne suis pas cette politique là. Il n'y a pas de fatalité. On reste au travail. Les filles restent au travail sur le terrain. Les coachs restent au boulot. On bosse. L'objectif reste le même. On en reparlera à la fin de la saison, en juin."

Hasard du calendrier. Le Fleury Loiret Handball et Celles sur Belles, les deux mauvais élèves du classement de cette saison 2021/2022, se rencontreront lors de la 26e et dernière journée de championnat, au mois de mai.

Comment expliquer la dégringolade ?

Quoi qu'il arrive à l'issue de la saison, c'est presque une anomalie de voir les Panthères se battre pour le maintien. Le Fleury Loiret Handball, c'est un club historique du championnat, champion de France en 2015, troisième en 2020 et encore engagé en coupe d'Europe en 2021. Alors, comment explique-t-on cette dégringolade du côté du Fleury Loiret Handball ?

"On ne vit pas au dessus de nos moyens et nos contrats sont clairs et définis avec les joueuses. On paye à la virgule près ce qu'on leur doit. Si demain, et c'est un appel que je fais, vous me trouvez des partenaires ou un repreneur qui mette un billet, eh bien moi, je vous fais avec le coach la plus belle des équipes. Aujourd'hui, on vit avec les moyens qu'on nous donne, mais on bosse, on travaille. On attend toujours la position de la métropole sur le sport professionnel orléanais", affirme Sabine Guillien.

Le prochain rendez-vous en championnat pour les Panthères, c'est le mercredi 16 février, mercredi, à Chambray-lès-Tours, actuellement 7ème du classement.