INFO FRANCE BLEU - Nicolas Tricon prolonge à la JS Cherbourg handball

Nicolas Tricon sera toujours l'entraîneur de la JS Cherbourg la saison prochaine. Il s'engage pour trois saisons supplémentaires avec la possibilité d'occuper un poste de manager général à partir de la saison 2021/2022. Nicolas Tricon, sur le banc des Mauves depuis deux ans, a fait l'annonce en exclusivité dans le KOP France Bleu Cotentin ce lundi 17 février. Le coach de la JSC reste avec l'ambition de faire franchir un palier à l'actuel 3e de Proligue.

"Je ne reste pas pour un projet qui sera très ambitieux tout de suite, mais je voulais qu'on prenne conscience qu'il faut mettre en place un outil pour faire évoluer le club. On va changer de cap et de modèle économique."

"Un beau projet, c'est un projet riche. Il faut mettre en place une structuration qui permette de trouver des ressources financières nouvelles. Cela passe par des changements structurels avec la mise en place d'un fond de dotations pour capter du mécénat, la mise en place d'une société sportive professionnelle etc. En plus de mon rôle d'entraîneur, je serai plus actif sur le développement financier et des partenaires "