INFOGRAPHIES - Handball : tous les matchs européens de l'ESBF depuis 1984

Novembre 1984. En Espagne. Un 8e de finale Aller de la Coupe IHF (perdu) à Onda, près de Valence. C’est là que tout a commencé, sur la grande scène européenne, pour l' ESBF . Plusieurs quarts de finale, ensuite : dès 1985 et, encore, au printemps 2022 pour les handballeuses de Besançon. Des demi-finales, aussi : à partir de 1996. Et même un sacre continental : la Coupe des Vainqueurs de Coupe, en 2003 ! Soit, au total, 22 campagnes de Coupe d’Europe, à ce jour

ⓘ Publicité

loading

Dans la belle histoire du club bisontin, le symbolique cap des 100 matchs européens remonte à novembre 2017 : lors du 3e tour Retour de la Coupe EHF (élimination par les Russes de Lada Togliatti) . Et cinq ans plus tard, l’ESBF va déjà atteindre la barre des 130 : à l’occasion du 3e tour Retour de l’ European League , ce dimanche 11 décembre (12h10, en direct sur France Bleu Besançon et francebleu.fr ), chez les Espagnoles de Bera Bera à San Sebastian.

Le bilan continental des 129 matchs déjà disputés, pour l'instant, par les handballeuses bisontines est de 71 victoires, 7 matchs nuls et 51 défaites. Autant de résultats compilés – et mis à jour – par France Bleu Besançon.

54 adversaires (parfois les mêmes) en 22 saisons de Coupe d’Europe

1984-1985 : Coupe IHF

8e de finale – Onda (Espagne) vs ESBF : défaite 22-19 (aller) / victoire 23-12 (retour)

(Espagne) vs ESBF : défaite 22-19 (aller) / victoire 23-12 (retour) ¼ de finale – ESBF vs Lutzellinden (Allemagne) : victoire 17-14 / défaite 24-10

1986-1987 : Coupe des Vainqueurs de Coupe

1er tour – ESBF vs Hapoel Ashdod (Israël) : victoires 29-8 et 23-9

(Israël) : victoires 29-8 et 23-9 8e de finale – Skien (Norvège) vs ESBF : défaite 17-8 / victoire 17-15

1987-1988 : Coupe IHF

8e de finale – ESBF vs Brasov (Roumanie) : victoire 25-21 / défaite 20-14

1988-1989 : Ligue des Champions

1er tour – ESBF vs Hasselt (Belgique) : victoires 22-8 et 22-17

(Belgique) : victoires 22-8 et 22-17 8e de finale – Valence (Espagne) vs ESBF : défaites 22-16 et 16-13

1989-1990 : Coupe IHF

1er tour – ESBF vs Gaia (Portugal) : victoires 36-16 et 28-23

(Portugal) : victoires 36-16 et 28-23 8e de finale – ESBF vs Vorwärts/Francfort (Allemagne) : défaite 21-14 / victoire 19-17

1995-2006 : les grandes heures, 11 campagnes continentales consécutives avec le sacre de 2003

La Coupe d'Europe des Vainqueurs de Coupe remportée en 2003 (au centre, en haut) dans l'armoire à trophées de l'ESBF au Palais des Sports de Besançon

1995-1996 : Coupe Challenge

16e de finale – ESBF vs Ankara (Turquie) : victoire 32-23 / nul 25-25

(Turquie) : victoire 32-23 / nul 25-25 8e de finale – ESBF vs Volgograd (Russie) : victoire 27-20 / défaite 18-17

(Russie) : victoire 27-20 / défaite 18-17 ¼ de finale – Savski Venac/Belgrade (Serbie) vs ESBF : défaite 25-22 / victoire 24-19

(Serbie) vs ESBF : défaite 25-22 / victoire 24-19 ½ finale – ESBF vs Skien (Norvège) : défaite 23-20 / victoire 20-18

1996-1997 : Coupe des Vainqueurs de Coupe

16e de finale – Sombor (Serbie) vs ESBF : défaite 25-19 / victoire 20-15

1997-1998 : Coupe des Vainqueurs de Coupe

16e de finale – Bascharage (Luxembourg) vs ESBF : victoires 33-12 et 41-4

(Luxembourg) vs ESBF : victoires 33-12 et 41-4 8e de finale – Krasnodar (Russie) vs ESBF : défaite 33-22 / victoire 26-19

1998-1999 : Ligue des Champions

16e de finale – ESBF vs Vise (Belgique) : victoires 33-13 et 29-17

(Belgique) : victoires 33-13 et 29-17 Phase de groupe – ESBF vs Skopje (Macédoine) : victoire 27-26 / défaite 32-20

(Macédoine) : victoire 27-26 / défaite 32-20 Phase de groupe – Koprivnica (Croatie) vs ESBF : victoires 29-26 et 31-28

(Croatie) vs ESBF : victoires 29-26 et 31-28 Phase de groupe – Krim Ljubljana (Slovénie) vs ESBF : défaites 19-15 et 25-20

(Slovénie) vs ESBF : défaites 19-15 et 25-20 ¼ de finale – ESBF vs Podgorica (Montenegro) : défaites 32-29 et 30-21

1999-2000 : Coupe EHF

16e de finale – ESBF vs Gaia (Portugal) : victoires 21-15 et 30-20

8e de finale – ESBF vs Zalec (Slovénie) : victoires 26-21 et 27-18

¼ de finale – ESBF vs Borussia Dortmund (Allemagne) : défaites 23-22 et 25-22

La Coupe d’Europe a emmené l’ESBF dans 25 pays différents, la Norvège étant la plus ''visitée'' à 11 reprises

2000-2001 : Coupe des Vainqueurs de Coupe

16e de finale – St-Gall (Suisse) vs ESBF : victoires 34-22 et 28-21

(Suisse) vs ESBF : victoires 34-22 et 28-21 8e de finale – ESBF vs Dunaferr (Hongrie) : nul 16-16 / victoire 21-20

(Hongrie) : nul 16-16 / victoire 21-20 ¼ de finale – ESBF vs Zalec (Slovénie) : victoire 28-17 / défaite 30-23

(Slovénie) : victoire 28-17 / défaite 30-23 ½ finale – Nordstrand Oslo (Norvège) vs ESBF : défaite 28-19 / victoire 22-21

2001-2002 : Ligue des Champions

1er tour – ESBF vs Vérone (Italie) : victoires 43-25 et 43-27

(Italie) : victoires 43-25 et 43-27 2e tour – Bækkelagets (Norvège) vs ESBF : défaite 26-24 / victoire 31-21

(Norvège) vs ESBF : défaite 26-24 / victoire 31-21 Phase de groupe – ESBF vs Zaporoshje (Ukraine) : défaites 27-22 et 27-24

(Ukraine) : défaites 27-22 et 27-24 Phase de groupe – Larvik (Norvège) vs ESBF : défaite 31-27 / victoire 27-18

(Norvège) vs ESBF : défaite 31-27 / victoire 27-18 Phase de groupe – Zalau (Roumanie) vs ESBF : nuls 26-26 et 25-25

loading

2002-2003 : Coupe des Vainqueurs de Coupe

16e de finale – Athienou (Chypre) vs ESBF : victoires 40-20 et 45-13

(Chypre) vs ESBF : victoires 40-20 et 45-13 8e de finale – Baku (Azerbaïdjan) vs ESBF : victoires 28-20 et 31-23

(Azerbaïdjan) vs ESBF : victoires 28-20 et 31-23 ¼ de finale – ESBF vs Bayer Leverkusen (Allemagne) : victoire 28-27 / nul 23-23

(Allemagne) : victoire 28-27 / nul 23-23 ½ finale – ESBF vs Györ (Hongrie) : victoire 30-18 / défaite 27-26

(Hongrie) : victoire 30-18 / défaite 27-26 Finale – Spartak Kiev (Ukraine) vs ESBF : défaite 30-27 / victoire 20-15 (18 mai 2003)

Les handballeuses de Besançon, Sandrine Mariot et Véronique Pecqueux-Rolland (au premier plan), le 18 mai 2003 après le sacre européen à domicile de l'ESBF en Coupe des Coupes contre les Ukrainiennes du Spartak Kiev © Maxppp - Lionel Vadam

2003-2004 : Trophée des Champions*

½ finale – Krim Ljubljana (Slovénie) vs ESBF : défaite 32-26

(Slovénie) vs ESBF : défaite 32-26 Finale 3e place – Ikast Bording (Danemark) vs ESBF : défaite 23-22

* organisé à Farum (Danemark) entre les vainqueurs 2003 de la Ligue des Champions, Coupe EHF et Coupe des Vainqueurs de Coupe

2003-2004 : Ligue des Champions

2e tour – ESBF vs Zaporoshje (Ukraine) : victoire 27-23 / défaite 27-21

2003-2004 : Coupe EHF

16e de finale – ESBF vs Arandelovac (Serbie) : victoire 32-22 / défaite 22-20

(Serbie) : victoire 32-22 / défaite 22-20 8e de finale – ESBF vs Kristiansand (Norvège) : victoire 32-30 / défaite 31-26

2004-2005 : Coupe des Vainqueurs de Coupe

3e tour – Larvik (Norvège) vs ESBF : défaites 26-23 et 30-22

2005-2006 : Coupe des Vainqueurs de Coupe

3e tour – Patras (Grèce) vs ESBF : nul 26-26 / victoire 34-25

(Grèce) vs ESBF : nul 26-26 / victoire 34-25 4e tour – Rapid Bucarest (Roumanie) vs ESBF : victoires 29-25 et 26-25

(Roumanie) vs ESBF : victoires 29-25 et 26-25 ¼ de finale – Györ (Hongrie) vs ESBF : défaite 34-24 / victoire 33-30

Le temps de la disette européenne : une seule participation entre 2006 et 2017

2009-2010 : Coupe Challenge

16e de finale – ESBF vs Berezina Borisov (Bielorussie) : victoires 34-20 et 34-30

(Bielorussie) : victoires 34-20 et 34-30 8e de finale – ESBF vs Arandelovac (Serbie) : victoires 34-32 et 31-28

(Serbie) : victoires 34-32 et 31-28 ¼ de finale – Buxtehude (Allemagne) vs ESBF : défaite 37-14 / victoire 28-26

2017-2018 : Coupe EHF

2e tour – Silkeborg (Danemark) vs ESBF : défaite 27-26 / victoire 28-23

3e tour – Lada Togliatti (Russie) vs ESBF : défaites 30-22 et 36-32

Aïssatou Kouyaté (ballon en main), l’arrière droite de l'ESBF contre les Danoises de Silkeborg en Coupe EHF, le 21 octobre 2017 au Palais des Sports de Besançon © Maxppp - Ludovic Laude

2018-2019 : Coupe EHF

2019-2020 : Coupe EHF

1er tour – Colegio de Gaia (Portugal) vs ESBF : victoires 37-12 et 42-20

(Portugal) vs ESBF : victoires 37-12 et 42-20 2e tour – ESBF vs Fredrikstad (Norvège) : victoires 29-27 et 31-29

(Norvège) : victoires 29-27 et 31-29 3e tour – Odense (Danemark) vs ESBF : défaites 25-23 et 32-29

loading

2021-2022 : European League

3e tour – ESBF vs Atlético Guardés (Espagne) : victoires 34-23 et 30-24

(Espagne) : victoires 34-23 et 30-24 Phase de groupe – Mosonmagyarovari (Hongrie) vs ESBF : défaite 38-30 / victoire 34-24

(Hongrie) vs ESBF : défaite 38-30 / victoire 34-24 Phase de groupe – ESBF vs Sola (Norvège) : défaites 39-32 et 34-27

(Norvège) : défaites 39-32 et 34-27 Phase de groupe – ESBF vs Lokomotiva Zagreb (Croatie) : victoires 28-27 et 31-26

(Croatie) : victoires 28-27 et 31-26 1/4 de finale – ESBF vs Bietigheim (Allemagne) : défaites 29-23 et 30-20

2022-2023 : European League