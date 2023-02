Injures racistes contre un basketteur de Metz : le supporter de Charleville-Mézières sera jugé en juillet

Le supporter de Charleville-Mézières qui avait lancé des injures racistes au basketteur Loïc Akono, lors d'un match contre les Canonniers de Metz, a été identifié et entendu par les enquêteurs. Cet homme est âgé de 73 ans. Selon les informations de France Bleu, il a reconnu les faits mais les minimise. Le 29 janvier, il avait traité le basketteur messin de "bonobo" à deux reprises. Le match n'avait pas été arrêté. Loïc Akono avait ensuite porté plainte .

Un procès en juillet

La procureure de la République de Charleville-Mézières annonce que ce septuagénaire sera jugé le 3 juillet pour délit d'injure raciale et provocation à la haine lors d'une manifestation sportive. Il encourt une peine d'un an d'emprisonnement, de 45.000 euros d'amende et une interdiction de pénétrer dans une enceinte sportive pendant cinq ans.

De son côté, la Fédération française de basket a décidé la mise en place d'un huis clos total sur tous les matchs à domicile du club de Charleville-Mézières.