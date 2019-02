INSOLITE - La JDA Dijon Handball se lance dans la réalisation de courts-métrages

Dijon, France

Plutôt que de passer par un traditionnel communiqué de presse envoyé par mail, la JDA Dijon handball a décidé de jouer la carte de l'originalité pour annoncer la prolongation du contrat de l'arrière-droite Barbara Moretto. Le club a tourné un petit court-métrage au casino de Santenay, qui est l'un des principaux sponsors du club.

On voit la joueuse s'installer devant les machines à sous, et pour elle c'est le jackpot : une saison de plus avec la JDA comme l'indique le chèque géant qui lui est remis par les dirigeants du club.

A la recherche de la nouvelle star

Et le club de hand recherche de nouveaux talents. Pas pour jouer au Hand, mais pour chanter, danser ou faire rire le public du Palais des sports. Une petite annonce passée sur la page facebook.