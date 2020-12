INSOLITE - Un supporter du Limoges CSP fait revivre sur Youtube les matchs de légende du club

Le slogan est affûté. Sur la chaîne YouTube Double Team, "pas de frustration : le CSP gagne 95% des matchs." Autrement dit, pour parodier une phrase célèbre, à la fin, c'est le CSP qui l'emporte.

Celui qui a créée cette chaîne Youtube est Limougeaud. Julien Malagnoux est un supporter du CSP depuis près de 30 ans. Il a arpenté maintes et maintes fois le palais des Sports de Beaublanc. Il y a vécu de belles émotions. Mais, avec le premier confinement, c'est justement la frustration qui l'a gagné. "2020 est une année compliquée" raconte-t-il. "Ca nous fait revivre de bons moments."

Des vieilles cassettes numérisées

Sur son compte Youtube, plus d'une cinquantaine de matchs sont disponibles, matchs diffusés à l'époque sur Canal + ou sur France Télévisions. On y retrouve d'ailleurs les commentaires de Patrick Montel, récemment retraité. On y trouve quelques documentaires également. Parmi les rencontres, peu se situent après 2010. "En cherchant sur Internet, je me suis rendu compte que les matchs des années 80 et 90 étaient peu représentés" explique Julien Malagnoux. Il décide donc de ressortir ses vieux cartons, rempli de VHS. Il les numérise et les diffuse sur Youtube.

Très vite, ses vidéos font beaucoup de vues. "Comme ce match où Michael Young score 47 points contre Trévise, même si on perd sur un panier assassin" des Italiens. Vu près de 3 000 fois, cela reste le meilleur score de sa jeune chaîne Youtube.

Un appel aux supporters du CSP

Une fois son carton de VHS épuisé, Julien Malagnoux s'est retrouvé avec un problème. Comment faire pour alimenter sa chaîne ? Il a décidé de faire un appel aux fans du CSP. "Notamment via les réseaux sociaux" explique-t-il, "certains m'ont contacté pour me faire don de précieuses cassettes VHS." Mais, Julien Malagnoux recherche toujours des matchs. "Notamment un CSP-PSG de novembre 1996. C'était un match spécial avec le retour de Richard Dacoury à Beaublanc."

"Il était parti quelques mois plus tôt. Il y avait eu ce soir-là une véritable standing ovation pour Richard. Un moment très émouvant, je m'en souviens comme si c'était hier. Ce match est forcement dans un carton, quelque part"

Julien Malagnoux avait trouvé la fameuse cassette, mais elle était inexploitable. Tout fan qui l'aurait en sa possession peut le contacter sur son adresse mail Double Team (double.team@gmx.fr).

L'histoire de la chaîne YouTube "Double Team" racontée par Mickaël Chailloux et Julien Malagnoux Copier