Jacky Chazalon, une alésienne bientôt au panthéon du basket américain, le Hall of Fame de la NBA ?

Une alésienne figurera - peut-être - bientôt au panthéon du basket américain, le fameux Hall of Fame de la NBA. Réponse le 1er avril prochain. Jacky Chazalon partage la liste des nommés avec un certain Tony Parker. Une carrière entamée à Alès avant de rejoindre dans les années 70-80 Clermont-Ferrand, club avec lequel elle a été 9 fois championne de France et 4 fois vice-championne d'Europe. Agée de 77 ans, elle partage sa vie entre Paris, la Lozère et Saint-Hilaire-de-Brethmas (Gard).

"Bien sûr que c'est une certaine fierté d'être dans la liste avec Tony Parker, à côté des grands noms du basket mondial, reconnaît-elle en toute humilité*. Il y a peu de femmes, quasiment pas d'européenne. C'est un grand honneur, parce que c'est ma vie. C'est exceptionnel. J'en suis très fière*" avant d'ajouter : "être reconnue pour ce qu'on a apporté au basket dans les années 70, c'est exceptionnel. C'est une liste de de nommés, on n'est pas encore élu, ni Tony Parker ni moi. En fait, j'y crois pas ! A mon âge, on n'attend plus ce genre de reconnaissance. C'est un premier avril, alors méfions-nous, hein !"

L'ancienne meneuse de l'équipe de France (189 sélections) est considérée comme la meilleure joueuse tricolore du XXe siècle. Jacky Chazalon est déja inscrite - depuis 2009 - au FIBA Hall of fame, le temple de la renommée créé en 1991 pour honorer les plus grandes vedettes du basket-ball.

Avec son équipe de Clermont-Ferrand (5 finales au total), l'alésienne Jacquy Chazalon, a été 4 fois vice-championne d'Europe. A chaque fois face à elle, Uljana Semenova, de l'équipe de Riga (URSS à l'époque) qui fait déjà partie du HOF américain."Cette fille était très forte, injouable. Elle mesurait au moins 2,15 mètres. Moi je mesure 1,72 m. Quand j'avais 17 ans, j'étais la plus grande de l'équipe d'Alès, et à la fin de ma carrière j'étais la plus petite".

Le palmarès Hall of Fame de la NBA 2023 sera donc connu le 1er avril.

