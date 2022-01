C'est un terrible coup dur pour Jade Hamaoui. La jeune basketteuse de 21 ans, formée au Bourges Basket avant de rejoindre d'autres clubs français, ne peut pas poursuivre sa carrière à cause de la détection d'une maladie cardiaque.

Jade Hamaoui, formée au Bourges Basket, arrête sa carrière à cause d'une maladie cardiaque

Son malaise en plein entraînement après la trêve hivernale avait suscité de l'inquiétude. Jade Hamaoui a effectué une batterie d'examens médicaux. Le diagnostic est tombé : la jeune joueuse de 21 ans souffre d'une maladie cardiaque qui l'empêche de pouvoir pratiquer le basket à un tel niveau d'intensité physique. Elle est contrainte de mettre un terme à sa carrière.

C'est un véritable coup de massue pour Jade Hamaoui, entrée au centre de formation du Bourges Basket en 2016 avant d'intégrer le groupe professionnel lors de la saison 2019-2020. Elle était ensuite partie rejoindre les clubs d'Aulnoye et de Monbrison en deuxième division féminine. Les Tango n'ont pas manqué de penser très fort à leur ancienne joueuse. "Le Tango Bourges Basket souhaite adresser ses amitiés les plus sincères à Jade, et lui souhaite une bonne continuation pour la suite. La Famille Tango sera toujours avec elle", est-il écrit dans un communiqué.

Jade Hamaoui a annoncé sa volonté de rester au sein du club de Montbrison pour expérimenter le poste d'assistant coach.