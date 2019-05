JDA Basket : Daivd Holston MVP de la saison !

Legname battu de peu, Holston récompensé

Deux Dijonnais figuraient parmi les nommés ce lundi soir à Paris pour les trophées du basket : l'entraîneur Laurent Legname, et donc David Holston.

Malheureusement, notre coach Laurent Legname ne remporte pas le trophée de meilleur entraîneur de #JeepELITE.#TropheesDuBasketpic.twitter.com/R9OMTnOll4 — JDA Dijon Basket (@jdadijonbasket) May 20, 2019

Pour le premier, pas de récompense : c'est le coach de Nanterre, Pascal Donnadieu, qui a été désigné meilleur entraîneur de l'année.

Mais pour le second, c'est la consécration : à 33 ans, l'Américain, l'étincelant meneur de jeu est élu MVP de la saison : avec 14,2 points et 7,2 passes décisives en moyenne par match, il a éclaboussé cette année par son talent. Une belle récompense pour lui, et pour ses coéquipiers.

Avant ces trophées du basket, la JDA a fait ce qu'il fallait : une ultime victoire face à Chalons-Reims (84-81), et une troisième place inédite en saison régulière en Jeep Elite, avant d'affronter la SIG de Strasbourg en quarts de finale des play-offs (samedi 25 mai, 20h30 au Palais des sports).