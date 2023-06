JDA Basket, JDA Handball, DMH ... casse-tête en vue au Palais des sports de Dijon

Un Tetris géant pour jongler entre les compétitions et les calendriers. Partager le Palais des sports de Dijon, occupé par trois équipes professionnelles (JDA Basket, JDA Hand, DMH), sera un véritable casse-tête lors de la saison 2023/2024. Pourquoi davantage la saison prochaine que lors des précédentes ? En Ligue des champions , la JDA Basket doit jouer sans que les lignes de handball ne soient visibles sur le sol. Avec la montée en Starligue, le DMH devra jouer avec un sol unique. Idem pour la JDA Handball qui espère bien participer à la Coupe d'Europe. Un revêtement en Taraflex, qui nécessite d'être posé plusieurs heures en amont pour adhérer.

Quelle organisation ?

Invitée de France Bleu Bourgogne le 7 juin , l'adjointe au maire de Dijon en charge des sports, Claire Tomaselli, avait abordé la question. "Cette contrainte va obliger d'envoyer les équipes s'entraîner sur d'autres sites. La JDA Handball et le DMH s'entraînaient déjà au gymnase André Sellenet (aux Poussots, NDLR), maintenant il faut qu'on travaille sur un site de repli pour la JDA Basket, sur quelques entraînements. Ce n'est pas quotidiennement, mais ça arrivera. Il faut juste travailler finement sur les calendriers".

Du côté de la JDA Dijon, on suit évidemment le dossier de très près. "On va essayer, mais ce n'est pas simple, de faire corroborer nos calendriers, indique Fabien Romeyer, le directeur sportif de la Jeanne, qui avance plusieurs idées. "Que le hand masculin et féminin jouent le même weekend, pour ne pas avoir à changer deux fois de parquet ? Que les parquets puissent être les mêmes pour le hand, ce qui n'est pas encore fait ? Pour l'instant, ce sont des hypothèses. Il faut un laps de temps pour que le sol soit posé. Si le DMH ou la JDA Handball jouent le vendredi, et qu'il faut 24h pour le poser, on ne peut pas s'entraîner la veille, donc on travaille sur une solution de repli".

Pour l'instant, cette solution de repli n'est pas totalement finalisée.

Et dans les prochaines années ?

Avant la crise du covid, en 2019, le projet d'une nouvelle salle pour la JDA avait été lancé, et semble abandonné depuis. Comment faire face aux différentes contraintes des clubs ? "Peut-être construire ou reconstruire rapidement une nouvelle salle de sport, qui puisse permettre de dégager des activités qui sont en ce moment au Palais des sports et qui permettrait de changer moins souvent les lignes. On va travailler là-dessus", avait répondu le maire de Dijon, François Rebsamen, le 5 juin dernier .

Une éventuelle vente du Palais à la JDA avait été évoquée à l'automne dernier par le maire, sur France Bleu Bourgogne . "Un bail emphytéotique du Palais des Sports est en cours de négociations", indiquait de son côté le président de la JDA Dijon, Thierry Degorce, dans le numéro d'avril de Basket Le Mag. Début juin, elles étaient toujours en cours. "Si un accord n’est pas trouvé, il ne se passera rien. Fin juin, ce doit être décidé", notait Claire Tomaselli dans le Bien Public . De nouveaux rebondissements sont donc attendus dans les prochains jours et les prochaines semaines.