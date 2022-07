JDA Dijon Basket : David Brembly dernière recrue estivale

David Brembly débarque à la JDA Dijon Basket pour une saison. Après les arrivées de Jonathan Rousselle, Gregor Hrovat et Markis McDuffie, la Jeanne mise sur sur cet ailier de 29 ans pour muscler sa défense.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Brembly (1,98m) possède la double nationalité allemande et polonaise, et sera la dernière recrue du club cet été. Il a auparavant évolué en premières divisions polonaises et allemandes avant de partir en VTB League (championnat réunissant plusieurs clubs d'Europe de l'Est).

Un joueur fort défensivement

Un dernier recrutement qui satisfait particulièrement Fabien Romeyer, directeur sportif de la JDA : "Nous souhaitions un joueur avec un vrai dimensionnement défensif, notamment dans les duels. De plus, sur la défense sans ballon, il a une vraie énergie, il couvre beaucoup d’espace et répond présent sur les aides défensives. La deuxième qualité recherchée était une adresse sur le tir extérieur. Partout où David est passé, il a fait preuve de justesse sur ce domaine. Enfin, sa capacité à se décaler sur le poste 4 pourra être précieuse à certains moments de la saison."