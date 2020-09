JDA Dijon Basket : "l'état d'esprit est là, mais on est en retard collectivement"

La date est surlignée en rouge dans le calendrier de la JDA : 30 septembre. La ville ? Athènes, le lieu choisi par la Fiba pour accueillir le final 8 de la ligue des champions 2019-2020. Pour la première fois de son histoire, Dijon sera de la partie, face au club turc d'Ankara, après sa victoire face à Nijni Novgorod.

Un moment _"historique pour le club et pour la ville", se réjouit Laurent Legname. Même si cette phase finale se fera dans des conditions très particulières, sans public. "Ce sera une première. Ça va être très étrange, je pense, on va essayer de se concentrer sur le terrain, en faisant abstraction de tout cela." _

Matches à élimination directe

La formule retenue par la fédération internationale est la même que celle choisie en ligue des champions de football cet été : les huit meilleures équipes s'affrontent dans des matches à élimination directe, pour aller vite, et éviter les contaminations. "C'est mieux que rien" commente Laurent Legname, au moins "on termine quelque chose qui a commencé. Et en trois matches on peut arriver à quelque chose d'exceptionnel. Ankara est une très bonne équipe, on espère rester jusqu'au dimanche et la finale, mais on verra match par match."

Un gros morceau pour commencer en Jeep Elite

Match par match, c'est aussi l'esprit adopté par le coach dijonnais en championnat. La Jeep Elite revient ce vendredi avec un choc en ouverture de la saison, la JDA accueille Villeurbanne (ASVEL) sur son parquet. Sont-ils prêts, les Dijonnais ? "Pas tout-à-fait, pour être honnête. On a eu une préparation vraiment perturbée avec de arrivées tardives, un cas de covid dans l'équipe, des petites blessures inhérentes à la longue coupure. Collectivement on est en retard. Mais on a un état d'esprit déjà là, défensivement, avec nos valeurs habituelles. Contre Villeurbanne vendredi, je ne sais pas si ce sera suffisant. Mais on n'a _rien à perdre_, on commence par le plus gros morceau, ça va permettre de nous évaluer."

C'est ingérable, tout simplement

Quant à savoir si de nouvelles restrictions seront mises en place face au coronavirus, Laurent Legname "ne l'imagine pas. On ne peut pas faire un sport de salle sans public, ce ne serait pas louable et ce serait _contraire à notre passion et au sport professionnel_. Notre boulot c'est de nous adapter sans cesse, mais là c'est ingérable, tout simplement."