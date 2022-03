JDA Dijon - Cinq matchs à domicile en 12 jours, des bénévoles (très) sollicités

La JDA joue ce mercredi 16 mars 2022 son quatrième match en 10 jours au Palais des sports. Après les victoires en championnat contre Le Mans et l'ASVEL, et la défaite en Ligue des champions contre Ludwigsburg, la Jeanne reçoit l'équipe turque de Galatasaray. Un match capital pour tenter de se qualifier en quarts-de-finale de la BCL. Un marathon passionnant mais éprouvant sur le plan sportif comme en coulisses, pour la billetterie ou pour ... les bénévoles.

Philippe Chinellato, responsable des bénévoles, explique leur rôle avant, pendant et après les matchs de la JDA Copier

80 bénévoles mobilisés pour chaque match

La JDA Dijon peut compter sur un "réservoir" de 150 bénévoles - dont certains officient également pour les matchs des handballeuses. Pour une soirée basket au Palais des sports, le club a besoin d'environ 80 bénévoles. Leur rôle ? En amont des rencontres, installer la signalétique et la buvette à l'extérieur, et les sièges autour du parquet, les salons pour les partenaires à l'intérieur. Pendant le match, des bénévoles postés dans les gradins, les "placiers", s'occupent d'orienter les spectateurs. Puis, à la fin des rencontres, il faut tout démonter, puisque les basketteurs partagent le Palais des sports avec les handballeuses de la JDA et les handballeurs du DMH.

Le responsable de l'équipe des bénévoles, c'est Philippe Chinellato, retraité du domaine du prêt-à-porter et ex-responsable du centre de formation de la Jeanne. Il raconte que chaque soir de match, il fait "entre 12 et 14 km", et qu'il n'a "pas vraiment le temps de regarder les matchs". "On a une super équipe de bénévoles. On est tous des retraités, pour la plupart, c'est sympa de se retrouver. C'est un vrai plaisir", raconte celui qui est devenu salarié de la JDA depuis deux ans.

"Je fais entre 12 et 14 km" les jours de match, raconte Philippe Chinellato Copier

Philippe Chinellato en pleine installation © Maxppp - Adrien Beria