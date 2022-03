JDA Dijon - Cinq matchs à domicile en 12 jours, un défi pour la billetterie

En ce mois de mars 2022, les basketteurs de la JDA Dijon sont au cœur d'un marathon de cinq matchs consécutifs à domicile en à peine douze jours. Pour maintenir l'intérêt du public et l'inciter à se déplacer dans un laps de temps si rapproché, le club multiplie et les offres et les initiatives.

Mercredi 9 mars 2022, les basketteurs de la JDA Dijon vont jouer leur deuxième match en trois jours au Palais des sports. En championnat lundi face au Mans et face aux allemands de Ludwigsburg ce mercredi soir (20h30), pour la 4e journée du Top 16 en Ligue des champions. La JDA qui se trouve en ce mois de mars au cœur d'une incroyable série de cinq matchs à domicile en à peine douze jours. Au delà de l'enjeu sportif, un gros défi : attirer à chaque fois des spectateurs pour remplir les 4000 sièges du Palais, en plus des 700 abonnés (en cumulant les chiffres de la JDA hand et basket).

Des efforts et des offres sur les prix (mais pas que) pour séduire le public

Trop de basket peut-il tuer le basket ... et l'envie des supporters de se déplacer ? "Les clients vont forcément faire des choix", reconnaît le Stadium Manager Vincent Fournier, également en charge de l'évènementiel. "On est conscients qu'en termes de budget pour le public, ça peut vite avoir un impact", abonde Lucile Bongiovanni, directrice commerciale et marketing de la JDA, au club depuis quatre ans.

La Jeanne a mis en place plusieurs offres pour ce mois de mars, comme un pack à 12 euros pour les étudiants, pour les trois matchs Le Mans - Ludwigsburg- Galatasaray. "Pour surfer sur l'actualité, le 8 mars et la Journée internationale des droits des femmes, toutes les femmes qui se présenteront au guichet mercredi auront accès gratuitement au match de la JDA contre Ludwigsburg". Le club a également proposé dernièrement un "pack BCL" à 25 euros pour les trois matchs de Ligue des champions, qui a été acheté par 500 personnes.

Pour certaines rencontres, en revanche, il y a moins d'efforts à fournir pour remplir la salle. Le 12 mars, face à l'ASVEL, "on sait qu'on a 98% de chances d'être à guichets fermés, parce que l'ASVEL est toujours impressionnante, et que ces dernières années il y a eu de belles batailles entre la JDA et l'ASVEL". Référence aux finales de Leaders Cup, de Coupe de France ou du championnat.

Le prix des places n'est pas le seul levier pour séduire le public. Lundi soir face au Mans, les spectateurs ont pu profiter de prix cassés sur les boissons, le popcorn ou les hot dogs, dans une sorte d'happy hour. Vendredi 18 et samedi 19 mars (pour JDA Handball - Brest et JDA Basket - Cholet), le Palais sera aux couleurs irlandaises pour la Saint-Patrick. Le club a également refait une beauté à sa boutique (située dans la tribune Est). Un renouveau officialisé samedi 12 mars au moment de la réception de l'ASVEL avec la présence du journaliste spécialisé dans le basket Rémi Reverchon, qui dédicacera son livre "Road Trip NBA".

Une série qui tombe au bon moment

Une série qui tombe au bon moment dans la saison, se réjouit Lucile Bongiovanni, la directrice commerciale et marketing, puisque les contraintes sanitaires ont été allégées : il n'y a plus de jauges, plus de masque à l'intérieur, les buvettes sont rouvertes. "Financièrement parlant, on préfère que tout se produise maintenant, qu'on ne doive pas dire "non" à certaines personnes qui avaient envie de venir. Donc oui, c'est une chance financièrement", admet Lucile Bongiovanni.