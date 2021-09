JDA Dijon - "Dire : on va finir dans le Top 2, le Top 4 ou le Top 6, c'est trop prématuré"

Les choses sérieuses commencent pour les basketteurs de la JDA Dijon, après plusieurs semaines de préparation. Le championnat de France d'Elite débute vendredi 1er octobre, avec la réception d'un promu au Palais des sports : le Paris Basketball. Après la saison historique de l'an dernier - une 1ère place en phase régulière et un échec en finale contre l'ASVEL - la Jeanne a changé de visage cet été, entre l'arrivée d'un nouveau coach, Nenad Marković, et des joueurs majeurs qui ont quitté le club (Axel Julien, Alexandre Chassang). Une métamorphose, mais un club qui reste ambitieux : tout en demandant de la patience, la Jeanne espère bien à nouveau accrocher les play-offs en fin de saison.

Quel objectif ?

"Dans le sport, le passé n'existe pas il existe seulement dans les mémoires. Le seul objectif, c'est d'être à 100% à chaque entrainement et à chaque match, de travailler dur et on verra bien où ça nous mène, avance Nenad Marković. Pour moi, les entraineurs ne peuvent pas faire de promesses. On vise les play-offs et la Leaders Cup, c'est sûr ... maintenant dire : 'on va finir dans le Top 2, le Top 4 ou le Top 6', c'est trop prématuré. On ne sait pas de quoi demain sera fait, si j'ai trois blessés et que je me suis avancé, j'aurai dit des bêtises. Mais c'est sûr, nous visons les play-offs, il n'y a pas de doutes là-dessus".

Jacques Alingue : "Le public sait que c'est un nouveau cycle" Copier

L'intérieur de la Jeanne, Jacques Alingué, s'avance davantage : "Le but c'est de continuer sur ce que Dijon faisait ces dernières années, donc c'est quand même un objectif assez élevé, rappelle-t-il. Mi-saison, faire la Leaders Cup, et terminer dans les cinq premiers, sachant que les deux premières places sont très difficiles à aller chercher", à cause de la présence des "deux ogres", Monaco et l'ASVEL.

"L'objectif c'est le top 5 pour être qualifiés pour une Coupe d'Europe l'année d'après" - Jacques Alingué

