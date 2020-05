JDA DIJON HANDBALL : du mouvement au Centre de Formation

A l’instar de l’effectif professionnel de la JDA Dijon Handball, le Centre de Formation de l’Association JDA s'active fortement en coulisses et prépare la saison 2020-2021.

Cette année encore, le groupe pro encadré par Christophe MAZEL pourra à nouveau s’appuyer sur le Centre de Formation géré par l’Association JDA DIJON HANDBALL pour compléter son effectif de Ligue Butagaz Energie.

Laura LASM prolonge jusqu'en 2023

Si Laura LASM a vu son travail récompensé par une prolongation de sa convention, suivi d'un premier contrat professionnel de deux saisons sous le maillot dijonnais, la structure de formation enregistre de nombreux mouvements à l’intersaison.

Trois joueuses toujours sous convention

Le technicien Anthony FAVIER pourra toujours s'appuyer sur Anouck CLEMENT, Justine BREITENSTEIN et Iris PELTIER, encore sous convention avec le centre.

Il pourra également compter sur Sarah VUKOVAC, en fin de convention avec la structure de formation, qui ne se verra pas proposer de contrat professionnel, mais continuera tout de même de défendre les cages de la réserve dijonnaise (N1), tout en continuant ses études en STAPS.

Trois joueuses sur le départ

De son côté, après deux saisons entachées par les blessures, la jeune Elisa VARACHAUD quittera le club de la Cité des Ducs cet été.

Arrivée au club en 2018, la jeune demi-centre Fanta DIAGOURAGA, qui est en train de finaliser son BPJEPS avec JDA Formation, a pris la décision de se rapprocher de sa famille et rejoindra le club de Noisy-le-Grand, fraîchement promu en Deuxième Division Féminine.

Egalement arrivée en 2018 à Dijon, la jeune ailière Fanny METZGER a pris le temps de la réflexion pendant la période de confinement pour décider de se consacrer pleinement à ses études de droits. Elle quitte donc le Centre de Formation dijonnais à l'issue de la saison.

Quatre nouvelles recrues

Du côté des arrivées, la structure formatrice dijonnaise n’est pas en reste avec quatre jeunes recrues qui rejoindront la Bourgogne cet été :

- Charlène GUERRIER (18 ans - 180 cm - Arrière Gauche) : Charlène a fait ses classes au club de Longvic, avant de rejoindre le Pôle Bourgogne Franche-Comté et la JDA, dont elle porte les couleurs depuis 2017. Internationale France Jeune et élue meilleure défenseuse des Championnats d'Europe en 2019, elle intègre naturellement le Centre de Formation dijonnais et débutera des études pour aboutir à un projet de professeur des écoles

- Ionna STEMMER (17 ans - 177 cm - Arrière Droite) : Egalement internationale France Jeune, cette toulonnaise posera ses valises à Dijon, où elle suivra en parallèle de sont projet sportif un cursus en Licence de Biologie

- Maureen GAYET (18 ans - 178 cm - Ailière Droite) : Originaire de Boulogne-sur-Mer, cette jeune ailière évoluait la saison passée à Saint-Amand-les-Eaux (D2F). Elle rejoint la JDA DIJON et débutera des études en Génie Biologie

- Luna MARIN (19 ans - 164 cm - Ailière Droite) : formée en région parisienne et pensionnaire du Stella St-Maur Handball (D2F), elle défendra les couleurs dijonnaise dès la saison prochaine et poursuivra ses études en STAPS

Une reprise "à distance"

Si le reprise officielle est espérée fin juillet / début août, selon les recommandations gouvernementales et les différentes examens médicaux nécessaires, le Centre de Formation dijonnais, qui est d'ailleurs dans l'attente de la confirmation du renouvellement de son agrément ministériel, a déjà anticipé la reprise, avec une remise en forme athlétique gérée à distance individuellement et en visio.

Le Centre de Formation complète le groupe pro

Ces jeunes joueuses viendront renforcer l'équipe entraînée par Christophe MAZEL, qui se compose pour l'instant de 11 joueuses professionnelles :

- GB : Christina ELM / Marie LACHAT / Sarah VUKOVAC

- ALG : Mégane RIBEIRO / Elisa DELORME

- ALD : Luna MARIN (CF)

- PVT : Joanna LATHOUD / Saskia WEISHEITEL / Anouk CLEMENT (CF)

- ARG : Claire VAUTIER / Laura LASM (CF)

- DC : Carmen CAMPOS / Ilona DI ROCCO

- ARD : Manon GRAVELLE / Céline SIVERTSEN

Iris PELTIER (ALD), Justine BREITENSTEIN (GB), Ionna STEMMER (ARD), Charlène GUERRIER (ARG) et Maureen GAYET (ALD) viendront compléter cet effectif.