JDA Dijon : David Holston et Abdoulaye Loum iront au All Star Game

Deux basketteurs de la JDA Dijon vont participer à la soirée de gala du All Star Game le 29 décembre 2021 : David Holston et Abdoulaye Loum.

Une belle récompense pour deux joueurs de la JDA Dijon Basket. Le meneur américain David Holston (grâce aux votes du public) et l'ailier fort français Abdoulaye Loum (grâce aux votes du jury) sont sélectionnés pour le All Star Game, cette soirée de Gala qui regroupe la crème de la crème des joueurs d'Elite. Elle a lieu cette année le 29 décembre 2021, à Paris-Bercy. Au programme, un match entre les français et les étrangers, mais également des concours de dunks ou d'adresse. On retrouve également dans cette sélection l'ancien capitaine de la Jeanne Axel Julien, parti cet été du côté de Bourg-en-Bresse.

Les équipes