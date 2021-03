VIDEO - JDA Dijon : Laurent Legname dévoile les raisons qui le poussent à quitter le club

Cela faisait six ans qu'il était l'entraîneur des basketteurs de la JDA Dijon. L'emblématique Laurent Legname, qui a marqué l'histoire du club avec une Leaders Cup et une demi-finale de Ligue des Champions, met les voiles. L'an prochain il sera l'entraîneur de Bourg-en-Bresse. Il s'explique.

Après 6 ans passés sur le banc de la JDA l'emblématique entraîneur Laurent Legname s'en va... A la fin de la saison il entraînera le club de Bourg-en-Bresse lui aussi en Pro A, pour les trois prochaines saisons. Avec une demi-finale de Ligue des Champions et une victoire en Leaders Cup l'an passé, la JDA aurait aimé le conserver mais Legname qui ne voulait pas faire "l'année de trop" a décidé de partir avant la fin de son contrat en 2022, comme une clause l'y autorise.

Un choix personnel

"C'est un choix personnel, la JDA avait la volonté de me garder encore quelques années, mais sur la suite à donner à ma carrière il m'a semblé que c'était le bon moment pour tenter un autre projet, un nouveau challenge". Ce choix n'a pas été facile à faire confesse le technicien. "Cela a été un choix cornélien surtout avec les résultats que l'on a et la dynamique que l'on a su installer au sein de la JDA sans parler de mon attachement à la ville, aux personnes que j'ai pu rencontrer à Dijon ou de l'effervescence des supporters".

La tentation de l'étranger

Laurent Legname avait des touches à l'étranger. "Il me semblait que c'était un peu tôt pour y aller et donc quand le projet de Bourg-en-Bresse s'est présenté, cela m'a paru très intéressant". Bourg est un club "en avance sur pas mal de points et juste derrière l'ASVEL en terme de structure" selon Laurent Legname.

Les joueurs de la JDA en Ligue des champions © Radio France - Adrien Beria

Je me considère autant Dijonnais que Varois

Quelles images gardera t-il de son passage à Dijon ? "Il y en a beaucoup. Lorsque je suis arrivé ici il y a 6 ans c'était la première fois que je débarquais de mon Var natal, c'est la première fois que je le quittais en 38 ans. Alors bien sûr il y a la victoire en Leaders Cup mais il n'y a pas que ça" avoue encore l'entraîneur. "Il y a tous les moments que j'ai passé au Palais des Sports, les matchs extraordinaires remportés avec l'aide du public, les rapports que j'ai eu avec les partenaires, les salariés du club, le public. Six ans après je me considère autant Dijonnais que Varois c'est dire l'attachement que j'ai à cette ville".

Les ambitions de la fin de saison

Laurent Legname, 43 ans, souhaite finir en beauté à la JDA avec deux trophées en ligne de mire cette fin de saison. Tout d'abord la Coupe de France et cette demi-finale qui se profile début avril face à Orléans au Palais des Sports. Puis le championnat -la Jeanne est deuxième derrière Monaco- et tout est plus que jamais possible pour les basketteurs dijonnais. En attendant, retour à l'ordinaire de la Jeep Elite dont le prochain match est prévu pour ce samedi 27 mars 2021 à 18H à Strasbourg.

Vous entendrez l'interview en longueur de Laurent Legname ce mardi 24 mars 2021 dans le journal de 8H30 sur France Bleu Bourgogne (98.30 ou 103.7)