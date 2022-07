JDA Dijon : qui veut gagner des casiers ?

Qui veut le casier de David Holston, le meilleur joueur de la JDA Basket ? Si c'est votre cas, restez à l'affût. Cet été, le club rénove complètement ces vestiaires. A cette occasion, les casiers des joueurs et des membres du staff sont mis aux enchères sur Internet.

Le concept est simple et plutôt original. Tout se passe en ligne. A partir du mercredi 13 juillet, vous pouvez vous connectez sur le site d'enchères en ligne Agora Store. Vous y trouverez une petite annonce pour chacun des 16 casiers, "haut de plus de 1,50 mètre, marqués du nom du dernier joueur qui l'a occupé et de l'ancien logo du club " décrit Lucile Bongiovanni, directrice commerciale et marketing du groupe JDA. Pendant deux semaines, les enchères sont ouvertes, avec un prix d'entrée à 70 euros par casiers. On vous prévient tout de suite, c'est casier seront vides. Aucune chance de retrouver un maillot ou une paire de chaussettes. Tous les rangements seront nettoyés avant d'être donnés aux heureux gagnants.

Les casiers sont stockés dans une petite remise © Radio France - Antoine Comte

Des souvenirs collectors vieux de 10 ans

À la JDA, on vante une initiative qui permet à des amoureux du club d'obtenir un souvenir collector vieux de 10 ans : "En temps normal, personne ne peut accéder aux vestiaires. Ce qu'il se passe derrière la porte, c'est presque de l'ordre du mythe. Finalement, avec cette vente de casiers, on donne à nos supporters un petit bout de l'histoire de la JDA" explique Lucile Bongiovanni. Un casier spécial au nom de Jean-Louis Borg, entraîneur historique de la JDA, sera lui aussi présenté, et tous les fonds récoltés seront reversés à une association locale, qui n'a pour l'instant pas été officialisée.

Cela suffira-t-il à exciter les foules ? Les premières impressions que nous avons pu recueillir sont mitigées. Chez les clubs de supporters, peu sont pour l'instant intéressé. Alors, le recyclage de casiers sera-t-il une réussite ? Réponse dans deux semaines.