Dans une vidéo publiée ce dimanche, la basketteuse carolo, Sara Chevaugeon revient sur ses trois dernières saisons et sur son départ des Flammes. Elle défendra désormais les couleurs de Lyon Asvel.

Basket : "je me suis toujours sentie chez moi dans les Ardennes", Sara Chevaugeon quitte les Flammes Carolo

"Il est souvent dur d’en accepter la réalité, mais les joueuses ne sont souvent que de passage dans les clubs", écrivent les Flammes Carolo sur leur page Facebook ce dimanche.

Le club annonce le départ de Sara Chevaugeon. L’ailière quitte les Flammes pour rejoindre Lyon Asvel, après avoir défendu les couleurs carolos pendant trois saisons et après avoir "su exploiter son plein potentiel" d’internationale française, écrit le club de Charleville-Mézières.

Je me suis toujours sentie chez moi dans les Ardennes, dès le premier jour

En pleine crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, "il est difficile de quitter les Flammes dans ces conditions", dit Sara Chevaugeon dans une vidéo, enregistrée pendant le confinement et à destination des supporters. "La saison a été stoppée violemment", dit-elle, évoquant l’arrêt du championnat et de la Coupe d’Europe à cause du coronavirus.

Sara Chevaugeon garde de très bons souvenir de son passage aux Flammes. "Ce sont trois années d’évolution, où je me suis sentie progresser mentalement, physiquement et même sur le terrain et ça c’est super enrichissant", dit-elle.

Jouer à l’Arena c’est juste génial

L’ailière part donc pour Lyon et le club de Tony Parker mais avec des rêves ardennais plein la tête. "Tous les matchs à l’Arena sont spéciaux. C’est vraiment une atmosphère incroyable que j’aurai du mal a trouver ailleurs. La chaleur des supporters, l’ambiance est assez indescriptible. Jouer à l’Arena c’est juste génial", estime Sara Chevaugeon.

"Je me suis sentie chez moi dans les Ardennes et aux Flammes dès le premier jour, parce que les gens ici dégagent une chaleur et nous ont super bien accueilli", explique Sara Chevaugeon, sans oublier de remercier chaleureusement "l’ensemble de l’Arena".