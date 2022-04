Jean-Charles Caylar, président MHSC Volley : "Le sacre ? On n'en rêve pas, c'est notre objectif"

Comment avez-vous vécu cette qualification ?

J'ai ressenti la satisfaction du travail bien fait et accompli, parce qu'on est au rendez-vous qu'on s'était fixé. L'objectif du club était de faire aussi bien, voire mieux, que l'année précédente. On avait fait demi-finaliste l'année dernière, donc on s'attendait à être demi finaliste, minimum, cette année. Donc oui, la satisfaction du travail bien fait pour l'instant, et je suis très satisfait de la performance de l'équipe qui a produit un jeu de grande qualité, sur ces trois matchs de quarts de finale.

On peut le dire, votre équipe n'a fait qu'une bouchée de Paris, n'est-ce pas ?

Qu'une bouchée, je ne sais pas si on peut le dire, parce que c'est des fois plus compliqué que ce qui paraît sur le papier. Elle a surtout montré un caractère, un niveau de jeu et une régularité, à l'occasion des trois matches, qu'on n'avait pas vu souvent dans la saison. Là, il se trouve qu'on arrive en fin de saison, à priori avec toutes nos forces. On a récupéré la quasi totalité de nos joueurs et donc il semblerait que là, maintenant, on retrouve l'équipe au niveau auquel on l'attendait depuis un moment.

L'appétit vient en mangeant : vous commencez à rêver du titre, non ?

Alors, on ne rêve pas du sacre... c'est notre objectif, le sacre ! On sait qu'on s'en approche. C'est un travail de reconstruction et d'évolution du club vers le haut niveau. On s'est rapproché des équipes du haut de tableau, ces dernières années. Et maintenant, ça fait une paire d'années où on a clairement comme objectif d'aller chercher le titre. Il ne nous manque que ça, maintenant, parce qu'on a fait évoluer le club vers le haut niveau. Mais après, il faut remplir le palmarès, garnir le palmarès. Donc on sait qu'on s'en rapproche, et j'espère que cette année sera la bonne. Si on a la possibilité de prendre le titre, on le prendra, parce que les joueurs sont ambitieux, comme nous. L'année dernière, ce n'est pas passé loin. Pourquoi pas cette année ?

Faire grandir le club, c'est aussi pour ça que vous vous êtes marié avec le MHSC ?

Tout à fait. Nous avons intégré la famille du MHSC et ça va dans ce sens, c'est à dire la professionnalisation et la pérennisation du club. On bénéficie de toute l'expérience accumulée par nos cousins du football depuis plus de 50 ans, maintenant, dans le monde professionnel. Et donc, ça nous aide beaucoup, tous les jours au quotidien, dans l'évolution du club et la construction du club. Il faut que la section volley-ball atteigne le même niveau de professionnalisation que ses cousins du football. Donc, oui, ça nous aide beaucoup.

Seriez-vous heureux de voir l'Arago de Sète se hisser lui aussi en demi-finale ?

Ah oui ! Je serais heureux que nos voisins, concurrents mais néanmoins amis sétois, arrivent à franchir l'obstacle Narbonne, qui sont également nos voisins, mais un peu plus lointains. Oui, oui, ce serait bien pour le départemental, le volley l'Hérault. Puis surtout, ça remettrait au goût du jour des affiches vintage, de l'époque où le MUC et l'Arago, quand le volley n'était pas encore professionnel, rayonnaient au plus haut niveau du championnat de France. Cela me ferait plaisir, je l'espère. Il faut déjà qu'ils arrivent à vaincre Narbonne, ce samedi, pour espérer disputer une belle le mercredi qui suit. Mais bon, pourquoi pas ? En tout cas, ça me ferait plaisir.

Quoi qu'il advienne, êtes-vous fier du travail accompli ces dernières années, sachant que Montpellier s'est refait une place parmi les gros ?

Oui, je suis heureux du travail accompli. La tâche n'était pas mince, quand on s'y est attelé. On partait d'assez loin. Mais peu à peu, en étant patients et en sachant surtout où on voulait aller, et ce qu'on voulait faire... J'ai aussi la chance d'être entouré par des gens qui sont concernés, qui sont impliqués dans l'évolution du club, et la rencontre avec la famille Nicollin, notamment Olivier et Laurent, a été le petit plus qui va accélérer notre évolution et qui nous motive encore plus, parce que maintenant, on a la responsabilité de faire briller les couleurs du MHSC, à travers la France et à travers l'Europe, au niveau du volley-ball. On est fier du travail accompli, mais on sait qu'il y en a beaucoup encore devant nous. C'est pour ça qu'on se lève le matin.

Vous avez aussi réussi à résister au covid, même s'il a fallu faire des choix ?

Oui. Mais c'est en effet mon seul regret. On a été particulièrement touché par le covid, à un très mauvais moment. Par les blessures, mais surtout par le covid, ce qui nous a conduit à arrêter notre participation à la Coupe d'Europe alors qu'on était qualifié. On avait battu l'Olympiakos d'Athènes et j'ai pris la décision, parce que on n'a pas pu s'entendre avec des équipes russes sur les conditions sanitaires, notamment les exigences sanitaires, d'y renoncer. Je pense qu'on avait les moyens, là aussi, de faire aussi bien que l'année précédente, où on avait fait demi-finaliste de la Coupe d'Europe. C'est une décision difficile à prendre. C'est mon seul regret de la saison, de ne pas avoir pu disputer correctement nos chances en Coupe d'Europe. Mais ce ne sera que partie remise, puisqu'on est d'ores et déjà qualifiés pour la Coupe d'Europe l'année prochaine. On reviendra donc sur la scène européenne dès la saison prochaine, avec l'espoir d'atteindre, pourquoi pas, la finale.