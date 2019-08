Jean-Loup Faustin : de Montpellier au Chambéry Savoie Mont-blanc Handball pour prendre une nouvelle dimension

Chambéry, France

Premier match amical de la nouvelle saison ce jeudi soir contre l'éternel rival Montpellier, il s'agit d'une rencontre de préparation, d'avant-saison, à Saint Jean de Maurienne à 19 heures. "Sans enjeu", "pour faire tourner l'effectif et retrouver le goût du ballon", selon Erik Mathé, le coach Savoyard, ex-entraîneur adjoint de Montpellier.

Retrouvailles

Un petit nouveau aura un pincement au cœur même si la confrontation compte pour du beurre. Jean-Loup Faustin, formé à Montpellier vient de rejoindre Chambéry cette année. C'est presque comme si Faustin avait passé un pacte avec Faust ! A 24 ans, Jean-Loup est passé à l'ennemi, un peu titillé par ses anciens compères de Montpellier."Certains m'ont chambré, comme Valentin (Porte), mais c'était très amical."

Ce premier match amical, ce jeudi soir en Maurienne, face à l'escouade de Valentin Porte est comme un clin d’œil. "J'ai hâte de retrouver mes anciens camarades, et de faire de belles choses avec mes nouveaux. J'ai très envie de vivre ce genre de duels dans le camp d'en face. Quand je les ai joués avec Montpellier, c'était toujours de bons matchs".

Prendre une autre dimension

Le jeune homme s'est engagé avec Chambéry jusqu'en 2021 alors qu'il lui restait un an de contrat dans l'Hérault. "Certes, je viens de Montpellier, mais j'avais peu de temps de jeu. Je suis venu pour évoluer, m'affirmer dans le rôle de meneur par exemple. "

Polyvalent, Jean-Loup Faustin peut tout jouer, de pivot à meneur. Professionnel depuis deux ans seulement, il est clairement venu en Savoie pour prendre une autre dimension. "Ce serait très prétentieux de dire ce que je peux amener à l'équipe. Peut-être ma vitesse, mon enthousiasme, mon envie de jouer."

La patte Mathé

Jean-Loup Faustin découvre la Savoie mais il a des repères dans le club-phare du Phare.

Copain d'Arthur Anquetil, autre pépite de Montpellier transférée l'an dernier en Savoie, Jean-Loup a surtout été convaincu par celui qu'il a connu comme simple coach-adjoint, un certain Erik Mathé. "C'est rassurant de le connaître. Quelqu'un de rigoureux qui a pris son nouveau rôle à bras-le-corps. Et on a vu que ça a marché avec les bons résultats de l'an dernier. Il me tarde de voir comment il fonctionne, comment il mène ses troupes, depuis qu'il est devenu tête de gondole, en quelque sorte."

Chambéry avait de quoi séduire le champion d'Europe 2018. "Chambéry, c'est le "grand second", un club historique avec des valeurs qui a formé beaucoup de grands joueurs. Et l'an dernier, ils ont éclairci le championnat, ils ont donné envie à tout le monde de jouer pour eux, ils sont qualifiés pour la Coupe d'Europe, j'ai sauté sur l'occasion."