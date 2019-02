Jean-Luc Le Gall (Brest Bretagne Handball) : "On compte sur Laurent Bezeau pour la fin de saison"

Brest, France

- France Bleu Breizh Izel : "Est-ce que vous confirmez les informations publiées samedi soir sur le site internet de "L'Equipe" ?"

- Jean-Luc Le Gall : "J'ai lu, comme vous, l'article de l'Equipe écrit avec beaucoup de conditionnel et peu de sources. Il est difficile de confirmer quelque chose de non sourcé et écrit au conditionnel. Si on doit communiquer, on le fera. Pour l'heure, ce n'est pas le cas."

Son dos est en mauvais état

- France Bleu Breizh Izel : "A cette heure, Laurent Bezeau est-il toujours l'entraîneur du BBH ? Il n'y aurait pas de défiance avec une partie de son effectif ?"

- Jean-Luc Le Gall : "C'est une question qu'il faut poser à l'effectif. A la direction du club, ce qu'on espère, c'est qu'il se remette vite, pour qu'on puisse compter sur lui pour la fin de la saison. On est deuxième de LFH, le parcours était très positif avant l'accroc de Nice. On est toujours qualifié en coupe de France. On a encore deux matchs de Ligue des champions. On espère donc un retour, et quand il sera revenu, il sera assez tôt pour penser à l'avenir."

- France Bleu Breizh Izel : "Quand ce retour pourrait-il avoir lieu ?"

France Bleu : "Je ne suis pas médecin, et je prends les nouvelles telles qu'elles arrivent. Ce qui est sûr, c'est que son dos est en mauvais état. Il semble donc avoir besoin d'une à deux semaines probablement. On va enchaîner contre Fleury, il est peu probable de le voir mercredi."