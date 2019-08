Jeannot Chaptard, joueur emblématique de la Chorale de Roanne, est décédé à l'âge de 85 ans

Roanne, France

Le club roannais l'annonce dans un communiqué publié ce lundi. Jean Chaptard, plus connu sous le nom de Jeannot, joueur emblématique de la Chorale de Roanne, est décédé à l'âge de 85 ans. "Champion de France en 1959 sous le maillot choralien, Jeannot est toujours resté fidèle à son club de cœur, en coulisse comme en tribune où il ne ratait aucun match à la Halle André-Vacheresse".

Jean Chaptard a tout connu à Roanne

"A l’époque où les joueurs travaillaient en parallèle à l’Arsenal, il a participé à la montée de la Chorale dans l’élite en 1953, au titre de champion de France à Tours face à l’ASVEL en 1959 et à la finale de Coupe de France perdue à Tours encore contre Le Mans, ainsi que des sélections en Equipe de France", rappelle le club.

Une fois sa carrière terminée, "Jeannot ne s’est jamais beaucoup éloigné du Palais des Sports et de la Halle. Il fut un pilier des anciens choraliens, qui durant des années, ont participé activement au financement de l’association via l’organisation de brocantes. Administrateur de la SAOS et membre du comité directeur de l’association, il ne manquait aucune réunion."