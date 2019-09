Jeep Elite : "On a tout fait pour que la Chorale se maintienne" assure le président Roannais Daniel Perez

Roanne, France

Les Roannais restent sur une saison réussie au cours de laquelle ils ont dominé largement la Pro B pour finalement remporter le championnat et leur ticket pour la Jeep Elite. Cet été, l'effectif a été largement remanié puisque seulement deux joueurs de la saison dernière ont été conservés. La Chorale de Roanne va donc tenter d'exister sportivement mais aussi économiquement.

Pas facile face à des mastodontes de la Jeep Elite comme Villeurbanne, Monaco, Strasbourg ou Limoges. La Chorale sera l'un des plus petits budgets du championnat avec 4,1 millions d'euros. C'est 850 000 euros de plus que le budget de l'an passé en Pro B qui en faisait à l'inverse, l'un des plus élevés du championnat. Une somme que le club assure avoir mis à 80% dans le sportif, c'est à dire dans la masse salariale pour s'offrir des joueurs de standing supérieur, capables de maintenir le club. Par ailleurs le club réfléchit à organiser certains déplacements en avion privé depuis Roanne... Une manière de réduire la fatigue et les couts d'hébergements lors des matches à l'extérieur.

3 questions à Daniel Perez (président de la Chorale de Roanne)

Comment se situe la Chorale dans cette Jeep Elite par rapport à des mastodontes comme Villeurbanne ou Strasbourg ?

Les 4 ou 5 équipes qui seront en haut de tableau ne sont pas dans le même championnat que nous et au niveau de l'effectif. Nous on joue sur ceux qui seront entre la 8e et 18e. En espérant être près de la 8e. Je pense qu'on peut arriver à tirer notre épingle du jeu. En tout cas on a tout fait pour se maintenir. Je dirais même un maintien confortable. Je pense qu'on va y arriver. Cela dépend plus de nous que des autres qui, je l'espère, nous prendrons pour des petits poucets. Face aux ogres c'est le petit poucet qui a toujours gagné et si on met des petits cailloux on arrivera à retrouver notre chemin.

Comment se porte financièrement le club ?

Notre budget, même s'il nous reste encore du travail à faire, a été estimé 4,1 millions d'euros. L'année dernière on était à 3,25 millions. On a fait un effort important avec près de 900 000 euros en plus. Même s'il aurait fallu renforcer les structures on a choisi de mettre la priorité sur le sportif pour essayer à armes égales de ne pas être dans les trois derniers. Donc cette variation du budget a été consacrée à 80% à la masse salariale.

Au-delà du maintien, que serait une saison réussie ?

Ce qui me ferait plaisir c'est de gagner le maximum de matches à domicile pour notre public. Ce qui serait sympa ce serait de faire les playoffs ou d'être dans les 8 premiers à la fin de la phase aller pour faire la Leaders Cup. Mais on va rester humble et apprendre au début. Sans rater les matches contre nos concurrents directs.