Jeep Élite - Après la bagarre de samedi, la Chorale de Roanne met à pied Justin Carter

Roanne, France

C'est malheureusement l'image qu'il reste du match de samedi soir entre la Chorale de Roanne et l’Élan Béarnais remporté par les visiteurs (97-100), celle de l'ailier roannais Justin Carter assénant deux coups de poing au Béarnais Cheikh Mbodj.en plein 3ème quart temps alors que la Chorale est menée au score.

Réunion ce mardi à Paris

Le club roannais a décidé ce lundi de mettre à pied Justin Carter à titre conservatoire, dans l'attente de la sanction de la commission de discipline de la Ligue Nationale de basket qui doit se réunir ce mardi à Paris. Il faut dire que c'est rare de voir ce genre de gestes lors d'un match de basket.

"La Chorale Roanne Basket a signifié ce lundi à son ailier US Justin Carter sa mise à pied à titre conservatoire dans l’attente de la prochaine réunion de la commission juridique et de discipline de la Ligue Nationale de Basket. Cette dernière statuera ce mardi soir à Paris à propos des incidents qui avaient émaillé la rencontre de la 11e journée de Jeep® ÉLITE entre la Chorale et l’Elan Béarnais."