Strasbourg, France

Demi-finalistes la saison passée, après avoir perdu cinq finales consécutives, les basketteurs strasbourgeois font à nouveau partie des principaux prétendants au titre avec Villeurbanne et Monaco. Pour enfin toucher au Graal, la SIG a fait table rase. L'effectif a été quasiment entièrement remanié (à deux exceptions près, le meneur de jeu Ludovic Beyhurst et l'intérieur Florent Pietrus).

Avec une masse salariale légèrement revue à la baisse, la SIG se présente sur la ligne de départ avec ambition, mais aussi prudence. _"L'objectif c'est d'être en play-offs et essayer de se hisser dans le top 4_, comme on l'a fait les saison précédentes pour avoir l'avantage du terrain au premier tour, explique l'entraîneur Vincent Collet. On a besoin de temps pour monter encore en puissance, mais on a déjà une certaine osmose, c'est le plus important. Il faut que notre état d'esprit soit irréprochable. Pour figurer dans les quatre premiers, il ne faudra pas faire trop d'erreurs."

Encore un joueur à recruter

La SIG est toujours à la recherche d'un dernier joueur, un ailier fort, pour boucler son recrutement. Elle présente certains atouts non négligeables avec ses deux Américains d'expérience avec Mike Green et Mardy Collins (un ancien de la maison) et un pivot hors norme, Youssoupha Fall, un géant de 2m21, très dominateur en avant-saison. Les matchs de préparation se sont bien passés, la SIG en a gagné 9 sur 10.

Les Strasbourgeois entament donc leur saison de Jeep Elite à Cholet. Les supporters auront l'occasion de découvrir leur nouvelle équipe ce dimanche lors du Fan's Day au Rhénus (à partir de 16h).