Jeep Elite : découvrez le calendrier de la JDA jusqu'à la fin de la saison

Après plusieurs mois au ralenti à cause de la crise sanitaire, la JDA Dijon basket sait enfin à quelle sauce elle va être mangée. La Ligue nationale de basket (LNB) et les clubs se sont réunis la semaine dernière pour statuer sur la suite de la saison en Jeep Elite. "Si la saison régulière est achevée au 15 juin 2021, un Final 8 sera organisé pour déterminer le Champion de France, rappelle le club dijonnais lundi 1er mars 2021, indiquant également que "les qualifications européennes se feront sur la base du classement de la saison régulière". "Depuis le début de la saison, on s'adapte sans cesse, une fois de plus on va s'adapter. Le principal, c'est qu'on finisse cette saison", indiquait alors sur France Bleu Bourgogne l'entraîneur Laurent Legname. On vous propose de découvrir le calendrier qui attend les basketteurs de la Jeanne jusqu'au 15 juin.

Découvrez le calendrier de la fin de saison

Evidemment, on commence à en avoir l'habitude avec la crise sanitaire, "les dates des rencontres sont sous réserve de modifications", précise la JDA Dijon. On cochera la date du 9 mars, pour la reprise et le déplacement face à l'ASVEL, ou le 12 mai et la réception de l'actuel leader, Monacoo.