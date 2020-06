Jeep Élite - Élan Béarnais : Shannon Evans II, première recrue américaine pour 2020/2021

L'Élan Béarnais tient le joueur américain qu'il cherchait pour couvrir le poste de meneur avec Rémi Lesca. Selon nos informations, Shannon Evans II, 1m85, 25 ans, va rejoindre le club très prochainement. Passé par Buffalo puis surtout Arizona State en NCAA, il évoluait depuis deux saisons sous les couleurs de l'Atomeromu, dans le championnat hongrois. Il est capable de couvrir les deux postes extérieurs.

Gros scoreur

En Hongrie, Shannon Evans II sort de deux saisons intéressantes, en tournant à 17 points (52% à 2 points, 36% à 3 points), 5,5 passes et 3,3 rebonds pour 17,9 d'évaluation en moyenne en 31 minutes. Avant l'interruption de la saison, il était 5e marqueur et 2e passeur de l'élite hongroise, et il figure dans l'équipe-type de la saison.