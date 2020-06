Jeep Elite : en avant Ronald March, dernière recrue de la Chorale de Roanne

Recrutement terminé pour la Chorale de Roanne avant la prochaine saison de Jeep Elite de Basket. Ultime renfort, l'ailier américain de 26 ans Ronald March, révélé la saison dernière en Pro B sous le maillot d'Aix-Maurienne où il a intégré le Top 15 des évaluations sur la saison. Un joueur athlétique au parcours cabossé puisqu'il a joué en inde et au Luxembourg avant faire son trou en Suisse puis en France.

Une période d'essai pour le juger

La réaction officielle du coach Jean-Denys Choulet : "C'est un excellent joueur, lorsqu'on regarde ses vidéos on se rend compte qu'il a un niveau athlétique complètement fou. Il est assez complet avec des qualités incroyables des deux côtés du parquet, on a eu des échos très positifs à Aix-Maurienne, aussi bien de la part des dirigeants que de joueurs que je connais. Il est certes fin physiquement, mais il ne recule pas sur les chocs. Il défend et sait faire beaucoup de choses en attaque, près du cercle et à longue distance. Il a du talent, maintenant on verra son adaptation, sachant qu'il y a une période d'essai qui nous laisse l'opportunité de réajuster éventuellement. Ce n'est certes pas le profil expérimenté que je recherchais initialement, nous avions d'autres noms dans le viseur mais notre enveloppe ne nous a pas permis de finaliser ces dossiers. Il s'agit effectivement d'un joueur de ProB, mais d'autres étrangers récemment ont su faire la bascule vers la Jeep® ÉLITE comme Halilovic et Jefferson à Orléans. Il a faim, il est très motivé et c'est quelque chose que j'apprécie."