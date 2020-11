Jeep Elite : finalement, l'Orléans Loiret Basket ira jouer dimanche à Villeurbanne !

Décidément, l'épidémie de coronavirus bouleverse totalement le championnat de Jeep Elite de basket et provoque des modifications du calendrier très importantes. Le comité directeur de la LNB (Ligue nationale de basket) vient de décider de reporter les matchs de championnat prévus en novembre, en raison du confinement.

Mais la saison n'est pas suspendue, et quelques matchs auront lieu malgré tout. D'abord parce que la LNB a des obligations contractuelles avec les diffuseurs télé du championnat. Ensuite, parce que trois clubs acceptent de jouer des matchs à huis-clos à domicile (ce n'est pas le cas d'Orléans, qui refuse) : Boulogne-Levallois, Villeurbanne, Monaco.

Orléans joue à Villeurbanne ce dimanche et vient de l'apprendre !

Conséquence : on apprend ce mardi en fin d'après-midi que l'OLB va jouer dès dimanche 8 novembre sur le parquet de l'ASVEL, à Villeurbanne, à 17h45. Il sera à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans et francebleu.fr ce dimanche !

Le coach orléanais Germain Castano, dont l'équipe n'a plus joué depuis le 17 octobre (défaite à Chalons-Reims) doit se préparer en quatre jours à affronter l'un des ogres du championnat ! Ce match à l'ASVEL était prévu le 6 février 2021 dans le cadre de la 21è journée de Jeep Elite dans le calendrier initial.

Pour le reste, Didier Nouraud, président de l'Orléans Loiret Basket, confirme qu'il n'y aura aucun match de l'OLB en novembre au palais des sports d'Orléans : les rencontres face à Boulogne-Levallois et Pau-Orthez qui étaient prévues le samedi 7 et lundi 9 novembre sont reportées sine die.