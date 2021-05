"Cette victoire est pour nos supporters" les basketteurs de la JDA s'imposent face au leader Monaco

Ça faisait combien de temps que la JDA n'avait pas battu Monaco en championnat de Jeep Elite ? Personne au Palais des sports de Dijon n'arrive à se souvenir de ce moment. Même le coach Laurent Legname, à chaud n'en retrouve pas la date. Cette victoire ne change pas le classement, mais s'imposer face au leader incontesté du championnat a une sacrée saveur.

Les basketteurs de la JDA sont restés maîtres du match tout au long de la rencontre. Ce sont eux qui ouvrent la marque sur la combinaison magique Alexandre Chassang-David Holston. Ils sont devant au score quasiment tout au long de ce match: 19 à 17 à la fin du premier quart-temps, puis à la pause , ils ont carrément 10 points d'avance: 48 à 38.

La deuxième partie du match est beaucoup plus rugueuse, avec des monégasques qui multiplient les paniers à 3 points (redoutable Rob Gray, sacré récemment meilleur joueur de la finale en Eurocoupe.) Monaco renforce sa défense et les dijonnais loupent plusieurs paniers. Le 3° quart-temps se termine sur le score serré de 62 à 56 pour Dijon.

Le dernier quart-temps est un véritable duel au coude à coude entre les deux meilleurs équipes du championnat. Pour la première fois de la rencontre Monaco réussit à passer devant au score, mais cela ne dure qu'un instant.

Les trois dernières minutes sont épiques ! Tout peut basculer, mais Dijon ne veut pas laisser s’échapper le bonheur d'une victoire.

Monaco vacille et réclame un temps mort dans les toutes dernières secondes du match.

Cette parade ne suffira pas. David Holston récupère le ballon, et défie Monaco une dernière fois au moment du coup de sifflet final. La JDA s'impose chez elle face au leader du championnat.

"On aurait aimé que les supporters soient là, la salle aurait été en feu !" -Alexandre Chassang

Alexandre Chassang, pivot à la JDA © Radio France - Olivier Estran

Fantastique duel dans une salle vide. C'est le seul regret du pivot de Dijon , Alexandre Chassang "On sait que la salle aurait été en feu. C'est un soir de match comme on les aime. J'offre cette victoire aux personnes qui nous soutiennent tout le temps. On sait qu'ils sont là pour nous. Ce n'est pas comme ceux qui passent leur temps sur les réseaux sociaux à critiquer la gestion du club ou autre chose. On a montré des belles choses ces dernières années, et on espère qu'on va encore leur apporter du plaisir à nos supporters dans ces temps difficiles."

"C'est extraordinaire" - Laurent Legname, coach de la JDA

Pour Laurent Legname, cette victoire est la meilleure réponse à ceux qui critiquent son départ © Radio France - Olivier Estran

"Je suis extrêmement content et fier" complète le coach Laurent Legname "Cette victoire est celle des joueurs, de cette équipe. Je n'ai pas envie d'en féliciter un plus qu'un autre. C'est vraiment la victoire de notre collectif. Et non je ne me souviens plus quand on avait gagné pour la dernière fois face à Monaco en championnat. Ça fait pourtant 6 ans que je suis là. C'est extraordinaire !"

"J'en profite pour répondre à tout ce que j'entends, tout ce que l'on me rapporte (sur les réseaux sociaux NDLR), sur le fait que je vais partir, que certains s'en vont. Beaucoup mettent en doute notre travail, notre honnêteté. C'est irrespectueux, ça me gonfle grave. C'est la meilleure des réponses que nous avons apporté ce soir".