Jeep Élite : l'Élan Béarnais au Portel pour repartir

Vite retrouver le rythme, c'est l'objectif des basketteurs béarnais (2e) qui se déplacent au Portel (17e), avec le souhait de ne pas entamer leur petit matelas d'avance sur leurs poursuivants directs. En janvier un retour difficile sur les parquets avait expliqué en partie une élimination en Coupe de France et la défaite à Limoges.

🎥 Laurent Vila avant le match de reprise face à @ESSMbasket : « encore une fois un match piège ! » #ESSMEBPLO#ELANationpic.twitter.com/nd9FXHBiWy — Elan Béarnais (@EBPLO) March 7, 2019

Rester fermes dans le Chaudron

Cette fois, après trois semaines d'arrêt, il faudra aussi voir les traces laissées par l'élimination aussi brutale qu'inattendue en quart de finale de Leaders Cup le 15 février dernier. « Ça reste un échec mais ce n'est pas traumatisant pour l'équipe, c'est déjà loin, mais c'est une emprunte qui va rester pour ce groupe, assure le coach Laurent Vila. À nous de nous remettre en question dans l'approche des matchs, et notamment ceux qui paraissent "faciles" ». Le match au Portel pourrait ainsi être particulier juge le coach béarnais, face à un adversaire sous pression mais qui évoluera dans une salle chauffée à blanc, en mode carnaval.

Laurent Vila : « Nous remettre en question dans l'approche des matchs » Copier

Aj Pacher se tient prêt

Pour cette rencontre l'Élan sera privé de Donta Smith et de Thibault Daval-Braquet. Le premier, touché à l'auriculaire de la main droite, et le deuxième, victime d'une entorse à la cheville, sont espérés d'ici la fin du mois. D'ici là l'Élan Béarnais va compter sur l'américain AJ Pacher (2m08), recruté comme pigiste médical sur le poste 4. Il évoluait ses derniers temps en 2e division italienne à Sienne, mais il a quitté le club suite notamment aux problèmes financiers qu'a connu l'équipe. Un joueur « facilement coachable » dixit son nouvel entraîneur, capable aussi de prendre ses responsabilités au shoot. « Pour moi c'est plus simple de débarquer dans une équipe qui tourne bien, a réagi AJ Pacher cette semaine. Je n'ai pas besoin d'en faire trop, juste de me concentrer sur mon basket grâce aux très bons joueurs qu'il y a déjà dans l'équipe ». En espérant, déjà, une bonne osmose, pour permettre à l'Élan de glaner sa 6e victoire à l'extérieur de la saison.

Les impressions d'AJ Pacher, nouveau venu à l'Élan Béarnais. Copier

AJ Pacher, du haut de ses 2m08. © Radio France - DG

Le Portel / Élan Béarnais, c'est à vivre ce samedi dès 18 heures en écoutant France Bleu Béarn !