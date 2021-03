Jeep Elite : l'Elan Béarnais continue de couler face à Roanne (60-81)

L'arrivée d'Eric Bartecheky n'aura pas suffi à provoquer d'électrochoc à l'Elan Béarnais. Le club a concédé ce samedi soir au Palais des Sports face à Roanne sa 11e défaite de rang (60-81), et reste plus que jamais relégable.

Cette fois l'entame a laissé pensé que l'heure de la révolte avait sonné à l'Elan Béarnais. Avec un +9 opportuniste en milieu de premier quart-temps, on a cru les Palois partis pour se relancer. Mais l'embellie n'a été que fugace et très vite les Vert et Blanc sont retombés dans leurs travers défensifs de ces dernières semaines. Un manque de cohésion, de solidarité aussi, qui inquiètent. Le chantier pour assurer le maintien est immense.

Petr Cornelie, intérieur de l'Elan Béarnais : "Il faut vraiment qu'on ait la volonté d'élever notre niveau d'intensité"

Petr Cornelie, 15 points et 13 rebonds ce samedi soir, s'agace de voir encore son équipe manquer de cœur défensivement : "Très, très compliqué avec l'enchaînement des défaites. J'ai l'impression qu'on ne s'aide pas assez de temps en temps, surtout défensivement, c'est toujours notre problème. On manque de combat à certains moments et pour moi, c'est vraiment déplorable. Ce n'est pas une question de système de jeu, ce n'est pas une question de tactique ou quoi que ce soit, c'est vraiment y aller à l'envie, des choses simplissimes mais sur le terrain, ça ne se concrétise absolument pas. Il faut que chacun regarde sa propre performance et veuille faire plus, pas forcément statistiquement, mais juste donner plus encore à l'équipe. Il faut vraiment qu'on ait la volonté d'élever notre niveau d'intensité".

Eric Bartecheky, coach de l'Elan Béarnais : "On n'a vraiment pas été bon"

72 heures après l'annonce de son retour sur le banc palois, Eric Bartecheky imaginait forcément mieux. Il mesure l'ampleur de la tache qui l'attend pour maintenir le club : "Ce n'est jamais simple ces situations où il y a peu de temps, mais au-delà de ça on n'a vraiment pas été bon collectivement. Et puis individuellement, j'en avais parlé et je l'assume complètement, j'avais dit que je voulais lancer Tony Wroten... Je l'ai mis dans le 5 majeur, je l'ai responsabilisé et force est de constater que ça ne va pas. Il a perdu les ballons, il n'apporte pas de points, et défensivement... Il y a aussi d'autres performances individuelles qui ne sont pas au niveau. Et puis, il y a un problème plus global d'équilibre d'équipe.

Quand on est englué comme ça dans une série de onze défaites, moi j'arrive juste, mais j'imagine le traumatisme pour le groupe... Il reste beaucoup de matchs, on se doit d'être à la fois être meilleurs sur le contenu, ça je vais m'y atteler en faisant de l'analyse vidéo, en travaillant toute la semaine, mais ce n'est pas seulement ça le chantier de l'équipe, il faut aussi mener des réflexions par rapport à tout ce que je viens de dire avant sur le meneur de jeu, sur les performances et sur l'équilibre. Il y a beaucoup de dossiers".

Prochain match samedi soir, une nouvelle fois au Palais des Sports, face à Nanterre (19 heures).