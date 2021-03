Jeep Élite : l'Élan Béarnais face à Orléans pour valider les promesses

"C'est pas si mal pour lancer cette reprise". Voilà comment Laurent Vila, le coach de l'Élan Béarnais, analyse la défaite, après prolongation, de l'équipe sur le parquet du leader Monaco le week-end dernier (102-95). Sur le fond, ça ne change en rien la situation comptable de l'Élan, lesté d'une 8e défaite de rang, et toujours 17e du championnat (3 victoires pour 9 défaites), mais sur la forme, le coach des béarnais se satisfait d'avoir pu intégrer CJ Williams, un des deux renforts américains, alors que Tony Wroten, complètement à court de rythme, devrait profiter de cette réception d'Orléans (9e, 5 victoires pour 6 défaites) pour retrouver peu à peu du temps de jeu.

Laurent Vila : "Orléans ? Le premier match où on avait été fébrile, à côté de la plaque" Copier

CJ Williams : "Pour moi la pression ça n'existe pas"

Auteur de quasi 30 minutes prometteuses pour sa première sous le maillot Vert et Blanc (14 points, 5 rebonds et 2 passes décisives) CJ Williams espère encore monter en puissance à l'occasion de la réception de l'OLB, l'enchaînement des matchs va lui permettre de retrouver le rythme : "J'ai eu une très longue période sans jouer, en fait le lendemain de Monaco ça aurait fait un an pile depuis mon dernier match ! Je me suis beaucoup entraîné personnellement mais c'est pas pareil... Physiquement je me sens bien, et même mieux de jour en jour, et je me sens assez fort mentalement pour dépasser tout ça. J'ai joué dans tellement d'endroits, d'équipes, avec des styles de jeu différent... J'ai 31 ans et ça en fait 27 que je joue au basket ! Pour moi la pression ça n'existe pas... Est-ce que je sais que la situation est dure ? Oui. Est-ce que je veux que ça change ? Évidemment ! Donc je fais tout ce que je peux tous les jours pour m'améliorer, retrouver la forme et être prêt à aider l'équipe pour l'aider à aller là où elle veut aller, à mon avis ça doit être les playoffs."

Laurent Vila : "Gagner nos deux matchs à domicile cette semaine"

Le coach béarnais Laurent Vila n'a pas oublié le match aller, perdu 85-75, et compte sur son équipe pour se rattraper, d'autant que ce match sera le premier d'une série de trois en huit jours, dont deux à domicile : "Je me souviens de ce match à Orléans parce que c'est le premier match où on a senti notre équipe fébrile, on était à côté de la plaque. Orléans avait pu dérouler son jeu, chose qu'ils font bien depuis le début de saison... C'est une très, très belle équipe qui envoie du jeu offensif, on sent qu'ils tentent des coups en défense pour récupérer des ballons, courir et lancer leur jeu rapide. Sur cette semaine on a deux matchs à domicile bien sûr on veut gagner les deux. On va s'accrocher pour ça parce qu'on en a vraiment besoin, c'est l'idéal de commencer une série maintenant, donc il nous faut une victoire par rapport à ça."

Élan Béarnais / Orléans, c'est à vivre ce samedi soir en intégralité avec France Bleu Béarn Bigorre, rendez-vous dès 18h30 pour l'avant-match !