Jeep Elite : l'Élan Béarnais ne veut pas manquer sa rentrée au Palais

La dernière au Palais des Sports - une rude défaite face à Dijon (81-64) - ne reste pas un bon souvenir et pourtant, les basketteurs palois n'ont qu'une hâte, c'est de retrouver leur antre en mode championnat. Même face à une jauge diminuée (5000 spectateurs au maximum), et un protocole sanitaire strictement appliqué, l'affrontement face au Mans, après une victoire salutaire (78-76) à Chalon, aura des allures de retrouvailles.

Nicolas De Jong : "Mettre les barbelés sur le terrain"

Pas de marge

Parce que tout n'a pas été rose en Saône-et-Loire, Laurent Vila sait que son équipe aura peu de marge de manœuvre face à une formation mancelle déjà en rythme (victoire 97-79 contre Strasbourg. Le coach a apprécié la réaction de son équipe à Chalon après dix premières minutes apathiques : "l'énergie qu'on a montré à partir du 2e quart-temps à Chalon, qui nous a porté pour revenir, grâce au rebond notamment, ça nous a permis d'avoir des paniers plus rapides en transition, c'est notre jeu, ça devient un peu plus difficile de défendre", souligne Laurent Vila.

Si malgré 18 balles perdues l'Élan Béarnais s'en est sorti, c'est aussi grâce à l'audace - l'insouciance - d'un Gérald Ayayi décisif dans le money time, au relais d'un Shannon Evans crucial pour maintenir son équipe à flot, à longue distance notamment, et d'un Nicolas De Jong efficace dans la raquette, au shoot et au rebond. Contre Le Mans, il leur faudra des relais, Cornelie et Leloup ont mis du temps à rentrer dans le match il y à 48h, le même retard à l'allumage pourrait cette fois coûter beaucoup plus cher.

Élan Béarnais / Le Mans, à vivre en intégralité, dès 20h30 pour l'avant-match, avec France Bleu Béarn Bigorre !