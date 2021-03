Jeep Élite : l'heure du réveil pour l'Élan Béarnais face à Roanne

Après 10 défaites consécutives Vee Sanford et l'Élan Béarnais n'ont plus le choix, il faut se relever et avancer.

Une victoire écrasante d'un point, selon l'expression consacrée, le capitaine des Vert et Blanc, Nicolas De Jong, n'en demande pas plus pour lancer l'opération maintien de l'Élan Béarnais face à Roanne ce samedi soir (19 heures). Avant-dernier, sur une infernale série de dix défaites, le club palois sera scruté pour sa première sortie version Bartecheky 2021.

"La défense va être la clé"

Face à un Élan en plein doute, Roanne va arriver l'esprit un peu plus léger, grâce à son succès surprise glané à Nanterre en début de semaine (74-79). "Ils vont arriver avec un peu de confiance, reconnait le capitaine béarnais Nicolas De Jong, mais c'est une équipe à une victoire de nous donc forcément un match à prendre". Pour y parvenir, au moins deux inconnues : sur quel Tony Wroten va pouvoir s'appuyer l'Élan ? L'ancien joueur NBA n'est que l'ombre de lui-même depuis son arrivée (2 points, 2 rebonds, 9 passes décisives certes mais 10 balles perdues en 21 minutes de jeu sur ses trois premiers matchs). "C’est un joueur en qui j’ai envie de croire, annonce Eric Bartecheky, à condition qu'il soit dans la bonne attitude". Des systèmes ont été travaillés pour le mettre dans les meilleures conditions a annoncé le nouveau coach des Palois.

L'autre inconnue c'est donc la capacité de l'Élan Béarnais à hausser le ton défensivement (87,4 points encaissés en moyenne, plus mauvaise défense du championnat), et surtout à le tenir sur 40 minutes : "Il faut prouver qu'on peut le faire, on ne l'a pas fait depuis le début de la saison, reconnait Nicolas De Jong, la défense va être la clé, il faut qu'on trouve cette solidarité et cette consistance, ça passera forcément par-là". Déjà beaucoup de pression donc sur les épaules d'Eric Bartecheky qui ne pourra s'en libérer qu'en mettant fin à cette spirale négative qui mine l'Élan depuis cinq mois déjà.

