Jeep Elite : l'OLB compte sur l'Américain Tahjere McCall pour affronter Boulogne ce dimanche

"Quand on est sept, un joueur de plus c'est déjà beaucoup", explique Germain Castano, coach de l'Orléans Loiret Basket, satisfait de l'arrivée de son nouveau pigiste médical, venu remplacer Lamonte Ulmer jusqu'au 27 avril. L'Américain Tahjere McCall, jouera son premier match ce dimanche, face à Boulogne-Levallois pour la 29e journée de Jeep Elite. Selon son coach, il s'est bien intégré à l'équipe orléanaise.

Tahjere McCall au Palais des Sports lors de son premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers. © Radio France - Alexandre Frémont

"Il prend ses marques petit à petit, c'est un profil très différent de ce qu'on avait", détail l’entraîneur. "Avec lui on va gagner défensivement, c'est un joueur qui va intercepté beaucoup de ballons. Ça va être un joueur intéressant."

L'OLB déterminé face à Boulogne

L'Orléans Loiret Basket a enchaîné les défaites récemment, affaibli par les blessures au sein de son effectif. Ce dimanche, il jouera encore avec un basketteur en moins. "Il faut surtout pas paniquer, on sait qu'on est est dans un moment du championnat difficile avec des équipes bien au dessus de nous, et en plus on y va avec un effectif réduit", nuance Germain Castano.

"On sait que c'est une équipe difficile", conçoit Giovan Oniangue. "On y va déterminés comme un petit poucet qui va essayer d'aller terrasser le géant."

Le match ce dimanche sera diffusé en direct sur France Bleu Orléans, à partir de 19 heures.