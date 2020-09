Jeep Elite : l'OLB écrase le Cholet Basket 101 à 63 pour la première journée

Quelle belle première au Palais des Sports d'Orléans pour l'OLB ! Les hommes de Germain Castano se sont imposés très largement face à Cholet ce samedi soir 101 à 63, avec donc près de 50 points d'écart. On a vu une très grosse performance de Chima Moneké et Darius Johnson-Odom, notamment, avec plus de 20 points chacun. Cinq joueurs au total ont inscrit plus de dix points.

Résumé de la rencontre

Le match est serré au départ avec l'OLB et Cholet qui sont quasiment au coude à coude à la fin du premier quart-temps, avec un avantage pour les Orléanais 25-21. Le deuxième quart-temps en revanche voit les Choletais s'effondrer et encaissent panier sur panier, avec un +9 au bout de cinq minutes, puis +16 avant la fin du deuxième quart-temps et enfin +20 au moment où les joueurs rentrent au vestiaire. Le score est sans appel à la mi-temps : 55-45 pour l'OLB qui maîtrise son match de bout en bout.

Malela Mutualé auteur d'une performance honorable est très communicatif sur le parquet. © Radio France - Alexandre Frémont

Le troisième quart-temps débute sur le même scénario, avec une avance de +30 pour l'OLB. A la fin du troisième quart-temps, les Orléanais mènent de 32 points avec un score de 80-48.

Le dernier quart-temps est dans la lignée du dernier, avec une avance de +50 à deux minutes de la fin du match. Le calvaire se termine pour Cholet avec un score de 101 à 63, qui donne des étoiles dans les yeux des supporters présents au Palais des Sports.

Darius Johnson-Odom et Chima Moneké étaient en feu ce samedi soir, avec un 11 sur 12 notamment au lancer-franc à la fin du match pour le premier et 23 points marqués pour le second.

La mascotte Olby était bien-là malgré le Covid et a fait chanter les supporters présents. © Radio France - Alexandre Frémont

La réaction de Giovan Oniangué à la fin du match

Prochain match à domicile face à Pau-Lacq-Orthez

La tête est déjà au prochain match pour les Orléanais, avec une réception de Pau-Lacq-Orthez au Palais des Sports le 3 octobre prochain. On le rappelle, la rencontre face au Portel, prévue le mardi 29 septembre est reportée.