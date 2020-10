Jeep Élite : l'OLB s'incline à l'extérieur face à l'Élan Chalon pour la 4e journée

Nouvelle défaite pour l'OLB en championnat. Après celle face à Strasbourg mercredi soir, les Orléanais se déplaçaient à Chalon-sur-Saône ce samedi soir pour la 4e journée de Jeep Élite et se sont inclinés 83 à 80 avec une fin de match irrespirable. L'OLB compte donc deux défaites et une victoire.

L'OLB ramène une deuxième défaite en deux matchs cette semaine en championnat. Après leur défaite mercredi à Strasbourg, 97 à 91, les Orléanais se déplaçaient à Chalon-sur-Saône ce samedi soir et se sont une nouvelle fois inclinés 83 à 80. Paris Lee et Darius Johnson-Odom se sont notamment illustrés au Colisée de Chalon-sur-Saône mais ça n'aura pas suffit. L'OLB compte donc deux victoires et une défaite depuis le début de la saison de Jeep Élite.

Résumé de la rencontre

Les Orléanais maîtrisaient pourtant ce début de partie avec cet avantage au tableau d'affichage à la fin du premier quart-temps 18-23, +5 donc pour l'OLB. Chima Monéké et Darius Johnson-Odom sont un peu plus en vue que face à Strasbourg et l'entente avec Paris Lee se fait très bien.

Le deuxième quart-temps est largement à l'avantage des Orléanais avec un +10 au bout de trois minutes de jeu 30-20 pour l'OLB. L'Élan Chalon se réveille petit à petit et recolle au score grâce aux tirs à trois points de l'Israëlien Rafi Menco, très en forme. Les Orléanais rentrent aux vestiaires avec trois points d'avance, 40-43.

Au début du troisième quart-temps, les Chalonnais recollent à la marque au bout de trois minutes de jeu, 49-50 et +1 pour l'OLB. L'Élan Chalon repasse même devant au score à cinq minutes de la fin du troisième-quart temps, 52-50 et + 2 pour l'équipe de Julien Espinosa. L'écart passe à +3 pour l'Élan Chalon deux minutes plus tard mais l'OLB reste au contact. Le tableau d'affichage passe à 61-63 pour les Chalonnais à la fin du troisième quart-temps.

Le dernier quart-temps est très disputé, avec toujours les Chalonnais qui sont devant au score, avec un +4 au bout de trois minutes de jeu dans ce dernier quart-temps. L'OLB recolle à 76-76 alors qu'il reste un peu plus de 2 minutes avant la fin du match. Fin de quart-temps à suspense parce que l'Élan Chalon mène d'un point à 30 secondes de la fin du match. L'OBL tient bon et revient à la marque mais ce sont finalement les Chalonnais qui maîtrisent la fin de rencontre et s'imposent 83 à 80.

Prochaine rencontre face à Châlons-Reims pour l'OLB

L'Orléans Loiret Basket doit se remettre dans le sens de la marche la semaine prochaine devant son public au Palais des Sports d'Orléans. Les Orléanais affronteront Châlons-Reims le 17 octobre prochain pour la 5e journée de Jeep Élite. Avant ça, ils se déplaceront à Angers ce mardi pour les 32e de finale de Coupe de France.