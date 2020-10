Jeep Elite : l'Orléans Loiret Basket s'incline face à Strasbourg

Premier revers de la saison pour l'OLB. Après leur écrasante victoire face à Cholet pour la première journée au Palais des Sports, les basketteurs orléanais se déplaçaient à Strasbourg ce mercredi soir pour affronter la SIG dans un match avancé de la 8e journée de Jeep Elite. Ils se sont inclinés 97-91 face à des Strasbourgeois plus forts techniquement, avec un très bon Brandon Jefferson, côté alsacien.

Résumé du match

Rencontre serrée dès le départ entre les Orléanais et les Strasbourgeois, avec un avantage au score pour l'OLB à la fin du premier quart-temps 26-23. Le deuxième quart-temps est plus disputé avec un Bonzie Colson encore en feu et Brendon Jefferson plus en vue que lors de son dernier match du côté de la SIG.

L'OLB mène même de 3 points à cinq minutes de la mi-temps. Mais c'est mal connaître Strasbourg qui revient vite à la marque, égalise et repasse devant avec un +2 à deux minutes de la mi-temps. Finalement la SIG rentre aux vestiaires avec deux points de plus que l'OLB (47-45 à la pause).

Strasbourg prend le large dans le 3ème quart-temps

Mais le troisième quart-temps voit la SIG prendre le large (67-59). Et malgré un bon Giovan Oniangue dans le quatrième quart-temps (il est le meilleur marqueur de l'OLB avec 18 points) qui a su trouver la mire à trois points, Orléans n'a pu refaire son retard, notamment parce que l'ex meneur de l'OLB, Brandon Jefferson (28 points), était en feu ce mercredi soir. Score final : 97-91 pour Strasbourg.

Prochaine rencontre encore à l'extérieur pour l'OLB

Les Orléanais se déplaceront une nouvelle fois en championnat, ce samedi, à Chalon-sur-Saône pour le compte de la 4e journée de Jeep Elite. On le rappelle, les hommes de Germain Castano comptent deux matchs en moins, reportés à cause de cas de Covid dans les équipes du Portel et de Pau-Lacq-Orthez.

Chalon-sur-Saône/OLB sera à suivre ce samedi 10 octobre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.