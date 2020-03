Jeep Elite : L'OLB prêt à faire taire la Chorale pour prendre de l'air au classement

Depuis 5 matchs, l'OLB alterne succès à la maison et défaite à l'extérieur. Pas loin d'accrocher Cholet il y a un mois, les orléanais se sont inclinés plus lourdement à Dijon la semaine dernière en l'absence des ses 2 joueurs majeurs que sont l'intérieur Miralem Halilovic et le meneur Brandon Jefferson. Mais à la maison, le public du palais des Sports a sûrement encore en tête la victoire au buzzer sur Nanterre et le beau succès face à Levallois.

Dernière ligne droite

On est dans la dernière ligne droite, c'est la 25ème journée il ne reste plus que 10 matchs de championnat à disputer en Jeep Elite dont 6 à la maison, un bel avantage, "donc celui-ci ce serait bien qu'on le prenne" concède Germain Castano, le coach de l'OLB. D'autant qu'à l'aller, Orléans ne s'était incliné que d'1 point à Roanne. Pour prendre l'avantage aux points sur cette équipe (ce qui sera important en cas d'égalité entre les 2 formations à la fin de la saison régulière), il faut donc s'imposer de plus d'un point "C'est ce que j'ai dit à l'équipe" précise Germain Castano "Tu gagnes d'1 point, tu as gagné un match, tu gagnes de plus, c'est comme si tu avais gagné 2 matchs".

Le coach Germain Castano a aussi en tête le panier average sur Roanne. © Radio France - Johan Gand

Une équipe de Roanne à ne surtout pas négliger

Roanne, 15ème, n'a qu'une victoire d'écart avec Orléans et évidemment espère bien venir titiller un concurrent direct. Lors de leur dernier match, les rhodaniens ont obtenu une belle victoire 116-108 face à Levallois. Depuis le changement d'entraîneur en janvier et l'arrivée de Jean-Denys Choulet, Roanne a concédé 4 défaites mais a obtenu 3 succès. "Sur leurs 3 victoires, ils sont à 106 points de moyenne. Ils ont un nouveau joueur qui arrive, Samardo Samuel, qui est un très très bon joueur. Encore une force de frappe offensive. C'est le genre d'équipe où si tu ne défends pas, tu peux passer une soirée difficile" analyse Germain Castano. "On sait que ce sera compliqué mais c'est le genre de matchs que l'on aime jouer" salive l'intérieur Florent Pietrus, précieux lors des 2 dernières victoires à domicile.

Cette confrontation entre concurrents au maintien qui s'annonce disputée plait à l'intérieur Florent Pietrus © Radio France - Johan Gand

Jefferson de retour, pas Halilovic

Leur apport avait indéniablement manqué pour faire un coup chez le leaders dijonnais. Mais ce vendredi le meneur américain Brandon Jefferson qui souffrait de son épaule s'est bien entraîné ces derniers jours et il tiendra bien sa place ce samedi.

Moins en délicatesse avec son épaule, le meneur Brandon Jefferson revient dans l'équipe © Radio France - Johan Gand

En revanche, toujours pas de "Miki", Miralem Halilovic, l'intérieur et capitaine orléanais, touché à un talon s'est entraîné mais est trop juste pour disputer un match. "J'attends que d'autres prennent leurs responsabilités" lance Germain Castano.

Malgré sa présence ce vendredi à l'entraînement, Miralem Halilovic ne sera pas sur le parquet ce samedi face à Roanne © Radio France - Johan Gand

OLB-Roanne c'est ce samedi à partir de 20H au palais des Sports d'Orléans.