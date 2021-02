Jeep Elite : l'Orléans Loiret Basket tombe pour la première fois à domicile face à Monaco

Première défaite à domicile pour l'Orléans Loiret Basket. Les Orléanais recevaient Monaco au Palais des sports d'Orléans pour un match en retard de la 11e journée de Jeep Elite et se sont inclinés d'un point, 85-86 dans un match à suspense jusqu'à la fin. L'OLB reste donc 11e au classement.

Première défaite à domicile pour l'Orléans Loiret Basket. Les Orléanais recevaient Monaco, leader de Jeep Elite ce vendredi soir au Palais des sports d'Orléans pour un match en retard de la 11e journée de championnat et se sont inclinés d'un petit point, 85-86. La fin de match aurait pu tourner en leur faveur, en menant 85-84 à 22 secondes de la fin mais les Monegasques ont marqué dans les dernières secondes. L'OLB reste donc à la 11e place de Jeep Elite avec 40% de victoires.

Résumé du match

L'OLB attaque bien le premier quart temps avec un 6-0 au bout de 2 minutes de jeu grâce à quatre points de Chima Monéké et un panier de Darius Johnson-Odom. Les Orléanais sont devant au score jusqu'à la 8e minute avant que Monaco repasse devant à la marque, 18-20. Les Monegasques mènent de 3 points à la fin du premier quart temps, 20-23 en cumulant pourtant 5 fautes d'équipe.

Les Orléanais rattrapent leur retard en deuxième quart temps et recollent à Monaco après deux minutes de jeu, 23-23. Ils repassent devant grâce à un panier à trois points de Landing Sané, restent sur la même dynamique en fin de quart et mènent de 7 points à la fin du deuxième, 45-38.

Les Monegasques montrent un autre visage en troisième quart temps et repassent devant au score au bout de 7 minutes de jeu, malgré un trois point de Darius Johnson-Odom et un and-one de Chima Monéké. Monaco enchaîne et mène de 3 points en fin de troisième quart temps, 60-65.

Fin de rencontre à suspens

L'arrière monegasque Rob Gray performe dans le dernier quart et enchaîne deux paniers à trois points, ce qui laisse Monaco devant au score, cumulant jusqu'à huit points d'avance au bout de 4 minutes de jeu. Mais l'OLB n'a pas dit son dernier mot et remonte petit à petit au score, avec des paniers à trois points de Landing Sané (deux de suite) et un de Giovan Oniangué, recollant à 78-80 à deux minutes de la fin de la rencontre.

L'OLB retourne la situation en fin de quart temps en menant 83-82 grâce à un and-one de Darius Johnson-Odom. Monaco repasse devant dans les secondes qui suivent, 83-84, Paris Lee trouve le panier dans la foulée et permet à l'OLB de mener d'un point, 85-84 à 22 secondes de la fin du match. Les deux formations comptent alors 5 fautes d'équipes chacun, difficile de provoquer une faute pour les Orléanais dans les dernières secondes. Monaco parvient à inscrire le panier décisif dans les dernières secondes et s'impose sur le fil d'un point, 85-86 et reste leader de la Jeep Elite. De son côté, l'OLB tombe pour la première fois à domicile.

Incertitude pour la suite du championnat

Pour le moment, on ne connaît pas la suite du calendrier de l'OLB. Les instances du basket français doivent se réunir le 17 puis le 22 février pour décider de la suite du championnat, avec une assemblée générale de la Ligue National de Basket.