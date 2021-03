Jeep Elite : l'Orléans Loiret Basket en quête de sa première victoire à l'extérieur face à l'Elan Béarnais

L'Orléans Loiret Basket attend toujours sa première victoire de la saison loin de ses terres. L'OLB aura l'opportunité de la ramener ce samedi soir à Pau face à l'Élan Béarnais au Palais des Sports de Pau pour le compte de la 24e journée de Jeep Elite. "On a très envie d'enfin prendre une première victoire à l'extérieur", commence Germain Castano, le coach de l'OLB, mais "Pau a besoin de victoires parce que l'équipe reste sur une série de défaite, ils sortent d'un gros match face à Monaco même s'ils ont perdu aux prolongations", ajoute le coach orléanais.

D'un côté, Pau est pour le moment 17e sur 18 en championnat et n'a pas gagné en championnat depuis le mois d'octobre mais de l'autre, l'OLB n'a toujours pas remporté de victoire à l'extérieur, ce qui devrait donner un match très disputée.

Une équipe différente par rapport au match aller

C'est une équipe qui est complètement différente par rapport au match aller, où l'OLB s'était imposé 85-75 le 12 décembre dernier. "C'est une équipe offensive, qui est capable de mettre beaucoup de paniers donc il faut se déplacer à Pau en ayant à l'idée de défendre fort", complète Germain Castano. Les Béarnais ont recruté Tony Wroten et CJ Williams, deux gros marqueurs américains, notamment le dernier qui a fait forte impression contre Monaco la semaine dernière.

"Tout le monde est capable à plus ou moins longue distance d'avoir une adresse insolente donc il ne faut pas espérer la chance pour arrêter ça", prévient le coach qui pourra s'appuyer tout de même sur une attaque de feu côté OLB. Les Orléanais ont inscrit 104 points face à Gravelines-Dunkerque, ont perdu de peu contre Monaco et ont marqué 108 points contre Roanne la semaine dernière, autant dire que l'attaque est en forme en ce moment. L'équipe de Germain Castano semble donc prête à ramener enfin cette première victoire de la saison loin de son parquet. "On l'espère mais attention à la douche froide. On est allé plusieurs fois à l'extérieur avec de belles idées et à chaque fois on a été refroidis, maintenant il faut savoir quelle saison on a envie de faire. Si tu gagnes la majorité des matches à domicile et zéro à l'extérieur, il ne faut pas espérer une saison extraordinaire", explique le coach, "il faut commencer à en grappiller un ou deux matches à l'extérieur".

Match à suivre en Facebook live

Au niveau du groupe, il est complet pour ce déplacement à Pau et Luke Fischer revient de plus en plus en forme. "Il est à 80%", annonce Germain Castano. La rencontre entre l'Elan Béarnais et l'OLB sera à suivre en direct et en intégralité en Facebook live, sur le Facebook de France Bleu Orléans à partir de 19h.