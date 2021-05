Jeep Elite : l'Orléans Loiret Basket s'impose face à Boulogne-Levallois avec un sublime Paris Lee

Et de quatre pour l'Orléans Loiret Basket. Après leurs trois victoires d'affilées, les Orléanais recevaient Boulogne-Levallois ce samedi soir au Palais des sports d'Orléans pour la 9e journée de Jeep Elite et ils se sont imposés 90-79 avec un excellent Paris Lee, 18 points et 16 passes décisives.