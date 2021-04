Jeep Elite : l'Orléans Loiret Basket sort le grand jeu et s'impose face à Bourg-en-Bresse

L'Orléans Loiret Basket créé l'exploit et se redonne un peu d'air. Les Orléanais recevaient Bourg-en-Bresse ce mardi soir au Palais des sports d'Orléans et se sont imposés 78-70 dans cette 32e journée de Jeep Elite. L'OLB remonte à la 9e place du classement avant Roanne.

Résumé de la rencontre

L'OLB est appliqué en début de rencontre même si les Orléanais plafonnent à 1/5 à 3 point grâce à celui de Paris Lee dans le premier quart temps. Les deux équipes restent au coude-à-coude et sont à égalité à la fin du premier quart, 18-18.

Les deux équipes se neutralisent dans le deuxième quart où l'adresse n'est pas vraiment au rendez-vous à 3 points avec un 3/14 pour l'OLB et 5/15 pour la JL Bourg à la mi-temps. Mais les Orléanais, vaillants, poussent et repassent devant au score sur le fil à la fin du deuxième quart temps, 36-35, grâce à Paris Lee déjà à 13 points inscrits en 20 minutes.

L'OLB profite d'une équipe de Bourg trop maladroite pour prendre de l'avance dans le troisième quart, comptant 7 points d'avance au bout de 4 minutes de jeu, 44-37. L'écart passe même à +9 à 2 minutes de la fin du troisième quart temps, 50-41, puis +11 à 1 minute de la fin, 52-41. Les Orléanais terminent avec 13 points d'avance en fin de troisième quart, 57-44, grâce à panier à 3 points de Paris Lee sur le buzzer.

Danilo Andjusic réveille la JL Bourg et plante deux paniers à 3 points en début du dernier quart et ramène son équipe à -7, 57-50 pour l'OLB à la 31e minute. Mais c'est sans compter sur la vigilance de Tahjéré McCall et Garry Florimont qui placent respectivement un 3 points et un dunk et laissent l'OLB à 12 points d'avance. Les Orléanais ont quelques sueurs froides en fin de match avec Thomas Scrubb qui rentre 6 points d'affilés mais ils restent solides et s'imposent au final 78-70. Un bel exploit pour l'OLB qui pourra sereinement préparer la prochaine rencontre.

Prochain match face à Roanne

Les Orléanais se rendront maintenant à Roanne ce samedi pour la 33e journée de Jeep Elite. Un match que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans avec Nicolas Priéto.