Après leur victoire la semaine dernière au Mans pour le 1/4 de finale de la Coupe de France, les Orléanais se déplaçaient à Cholet ce samedi pour la 26e journée de Jeep Elite. Ils se sont inclinés 91-70 et restent 8e du classement avant leur déplacement difficile à Monaco la semaine prochaine.

Jeep Elite : l'Orléans Loiret Basket rechute à l'extérieur et s'incline face à Cholet

L'Orléans Loiret Basket rechute à l'extérieur. Après leur belle victoire la semaine dernière au Mans pour les quarts de finale de la Coupe de France de basket, les Orléanais se déplaçaient à Cholet ce samedi pour la 26e journée de Jeep Elite et se sont inclinés 91-70. L'OLB reste 8e au classement avec 50% de victoire. Les hommes de Germain Castano étaient privés de leur meneur Paris Lee, qui a fait le déplacement mais qui est blessé à une cuisse.

Résumé de la rencontre

Diminué avec l'absence de trois joueurs majeurs, LaMonte Ulmer, Darius Johnson Odom et Paris Lee blessés, l'OLB résiste bien en début de match, mené seulement de quatre points en fin de premier quart temps, 21-16 par des Choletais au complet. Cholet prend le jeu à son compte et compte jusqu'à 7 points d'avance en milieu de deuxième quart temps, 29-22 et termine avec un +5 en fin de quart, 47-42.

La deuxième mi-temps est plus délicate à négocier pour les Orléanais qui ne résistent pas aux offensives de Cholet et terminent à 13 points des Choletais 67-54 à la fin du troisième quart temps. L'OLB terminent finalement à 21 longueurs de Cholet, 91-70 en fin de rencontre. Les hommes de Germain Castano n'ont pas réussi à faire le jeu sans les hommes forts de leur équipe type.

Prochain match difficile à Monaco

Les Orléanais se déplaceront à nouveau la semaine prochaine, le 3 avril, à Monaco pour la 27e journée de championnat.